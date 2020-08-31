  • BIST 1.101
  • Altın 464,458
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7341
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat oldu

Bursaspor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, Erkan Kamat başkanlığa getirildi.
Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilen kongrenin ikinci oturumuna 593 genel kurul üyesi katıldı. 

Divan başkanı ve üyelerinin seçimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda yönetim kurulu üyesi Erdinç Doğan faaliyet ve mali raporla ilgili bilgi verdi.

Kısa vadeli borçların 308 milyon 15 bin lira, uzun vadeli borçların 120 milyon 577 bin lira, öz sermaye gelir gider farkının ise 283 milyon 641 bin 532 lira olduğu açıklandı.

Tek adayın olduğu genel kurulda Erkan Kamat, kulübün yeni başkanı seçildi.

Kamat, yaptığı konuşmada, genel kurul üyelerinin tamamına teşekkür ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Çok huzurlu ve aile ortamı vardı. Önemli olan bunu sağlamaktı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Murat Gülez Başkan'ımız, ağabeyimi rahmetle anıyorum. Benim için çok büyük değeri olan, önünde saygıyla eğildiğim İbrahim Yazıcı Başkan'ımı da rahmetle anıyorum. Yapacağımız çok iş var. Herkesle birlikteyim, iç içeyim. Herkesle kucaklaşıyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Bursa o kadar güçlü şehir ki, biz bu işin üstesinden geliriz, Süper Lig'e de çıkarız. 'Biz bize yeteriz' diyorum."

Bakan Kasapoğlu, Erkan Kamat'ı kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursaspor'da başkanlığa seçilen Erkan Kamat için yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Yeşil-beyazlı kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enner Valencia, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı30 Ağustos 2020 Pazar 21:22
  • Ayhancan Güven Porsche Super Kupa'nın Belçika ayağında birinci oldu30 Ağustos 2020 Pazar 16:38
  • Gaziantep FK'de sportif direktör Fatih İbradı istifa etti30 Ağustos 2020 Pazar 14:58
  • Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Genç oyuncuları Türk futboluna hediye etmek istiyoruz30 Ağustos 2020 Pazar 14:57
  • Milli atlet Kilcioğlu gözünü yeni şampiyonluklara dikti30 Ağustos 2020 Pazar 14:56
  • Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi belli oluyor30 Ağustos 2020 Pazar 11:29
  • Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı'na tebrik30 Ağustos 2020 Pazar 11:28
  • NBA play-off'larında Lakers ve Bucks yarı finalde30 Ağustos 2020 Pazar 11:27
  • Yeni Malatyaspor Cueva ile sözleşme imzaladı30 Ağustos 2020 Pazar 09:34
  • Western & Southern Açık'ta şampiyon Novak Djokovic30 Ağustos 2020 Pazar 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti