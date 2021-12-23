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Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna: Biz inandığımızı tekrar yaşamaya geldik

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna, ayağının tozuyla akşam antrenmanında takımın başında yer aldı. Deneyimli teknik adam ilk açıklamasında, "Biz inandığımızı tekrar yaşamaya geldik. Buradaki anlayış ve hedeflerde de birleşmiş noktadayız" dedi.
Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna: Biz inandığımızı tekrar yaşamaya geldik

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndeki idman öncesinde düzenlenen imza töreninde ilk açıklamalarını yapan Tamer Tuna, camiaya önemli mesajlar verdi. Bursaspor’da ilk hedeflerinin Play-Off aşamasına kalarak Süper Lig’e çıkmak olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Buradaki pozisyonu ve duyguyu da çok iyi bilen bir teknik adamım. Önemli olan her zaman Bursaspor. Biz inandığımızı tekrar yaşamaya geldik. Ben tercihimi öyle yaptım. Buradaki anlayış ve hedeflerde de birleşmiş noktadayız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hem kulüp hedefleri hem kendi inançlarım adına iyi yönde yaşayacağımız güçlü bir dönem olmasını istiyorum. Bunun için çalışacağız. Hiçbir zaman bu mücadeleyi bırakmayacağız, mücadelemiz asla bitmeyecek. Herkese ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

“HAYALLERİN BİTMEDİĞİ BİR NOKTADAYIZ”

Bursaspor’u Süper Lig’e çıkartarak taraftarı eski hayallerine tekrar kavuşturacağının altını çizen Tuna, “Hayallerin bitmediği bir noktadayız, hayallerimiz bittiğinde biz de bitiyoruz. Yönetim ile konuştuğumuzda temel anlayış buydu, takım hedefinin her şeyin üzerinde farklı olduğunun farkındayız. Sonuçlar hayatımızın kaynağı. Sonucu getiren en önemli şey de bu çalışma, anlayış” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR ŞEKİLDE KAYBETMEYEN BİR BURSASPOR TAKIMI OLMASINI İSTİYORUZ”

Taraftara ve oyunculara da seslenen Tamer Tuna, umut dolu mesajlar vererek, “Uzun vadede Süper Lig’de yer alacak takım olmak istiyoruz. Bu sezon ya da gelecek sezon. Kısa vadede hedef bu yıl puan farkını kapatacak bir Bursaspor olabilmek. 3 maç kaybedilebilir ama inandığımız noktada bazı doğruları oyuncularla birlikte gerçekleştirecek bir şekilde ortaya koyarsanız, sonucu önünde sonunda alacaksınız. Ligin son haftasında da bu olabilir. Geride kalmış olduğumuz puan durumundan kazanarak çıkabileceğimiz için puan hesabı yapmadan, hiçbir şekilde kaybetmeyen bir Bursaspor takımı olmasını istiyoruz” dedi.

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