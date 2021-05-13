  • BIST 1.441
  • Altın 495,275
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
»

Buruk bayram: Bir yandan İsrail bir yandan korona

Gazze’de yaşananlar, İslâm âleminde bayram sevincini gölgeledi. Korona yüzünden sevdiklerimizle buluşmalar, sarılıp kucaklaşmalar da başka günlere kaldı.
Buruk bayram: Bir yandan İsrail bir yandan korona

Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın ardından bayrama kavuştuk. Koronavirüs salgını ve İsrail’in alçakça saldırıları yüzünden bu yıl da bayram buruk geçecek. Salgından korunma tedbirleri kapsamında denetimlerin süreceği Ramazan Bayramı’nda ev ziyaretleri yapılamayacak. Şehirler arası yolculukların da ciddi denetime tabi tutulacağı Ramazan Bayramı’nda, sevdiklerimizle buluşmalar bir başka bayrama kalacak. Bayrama anlam katan aile büyüğü ziyaretleri, bu bayram salgın tedbirleri kapsamında gerçekleşmeyecek. Ayrıca bu bayram da yakınlarımıza sarılamadan geçecek. Salgın sürecinde ortaya çıkan vaka düşüşlerinin korunması için, aile bireyleriyle telefonla bayramlaşmak tavsiye ediliyor.

95 BİN PERSONEL DENETİMDE

Ramazan bayramı öncesi 16 Nisan günü 62 bin 939’a kadar yükselen günlük vaka sayısı, 10 Mayıs itibarıyla 13 bin 604’e kadar geriledi. Ramazan ayında yaşanan tam kapanmayla birlikte, salgın seyrinde meydana gelen olumlu ivmenin bayramda sürmesi için önlemler devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı çerçevesinde

7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacak. Şehir içinde 6 bin 84 kontrol noktasında 79 bin 279 kamu personelinin görev alacağı denetimlerde, geçerli bir muafiyetin olup olmadığı incelenecek.

BAYRAM NAMAZINDA DUALAR AKSA’YA

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki tacizleri ve Gazze’deki alçakça saldırılar da bayrama gölge oldu. İsrail’in alçakça katlettiği aralarında çocukların da olduğu 50’yi aşkın şehit kılınacak bayram namazlarında dualarla anılacak.

ÇARŞILAR SESSİZ

Tam kapanma nedeniyle her bayram arifesinde alışveriş yoğunluğu görülen Tarihi Yarımada’da sessizlik hakimdi. Eminönü ve Mısır Çarşısı’ndaki esnaf, turistler ile izinli vatandaşlara hizmet verdi. Bayram alışverişine çıkan Nurhan Çetinkaya, eski ramazan heyecanın yaşanamadığını dile getirerek, “Bu bayram herkes kendi şekerini, tatlısını yiyecek. Ama gönüller bir olacak. Aşılardan sonra daha da rahatlarız. Yine burası hak ettiği coşkuyu alır.” dedi.

HAVALİMANLARINDA EN SAKİN ARİFE

Tam kapanma nedeniyle havalimanları en sakin arife günlerinden birini yaşadı. Sabiha Gökçen Havalimanı Taksi Kooperatifi çalışanı Mustafa Baş, “Eskiden bayram öncesinde buralarda tatlı bir telaş olurdu, insanlar yakınlarıyla buluşurdu. İnşallah bir an önce salgın son bulur ve eski bayram hareketliliğimize kavuşuruz.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar duyurdu: Terör örgütüne soğuk duş!13 Mayıs 2021 Perşembe 08:30
  • Bayram namazı sonrası peş peşe kritik açıklamalar13 Mayıs 2021 Perşembe 08:29
  • TİKA, 'Erenler Sofrası' ile 82 ülkeden yaklaşık 1 milyon kişiye Türkiye'nin dost elini uzattı12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:04
  • İçişleri Bakanı Soylu: (Kovid-19 tedbirleri) 17 Mayıs günü nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:03
  • Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Cebeci Şehitliği'nde anma programı düzenledi12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:03
  • Kızılay kan merkezleri bayram boyunca açık kalacak12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:55
  • CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye’ye ulaştı12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:54
  • Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:54
  • YÖK akademik camiayı İsrail'in vahşi saldırılarına karşı duyarsız kalmamaya davet etti12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:53
  • Eski Cami 'hat yazılarıyla' ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti