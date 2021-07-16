  • BIST 1.365,760
  • Altın 499,94
  • Dolar 8,5050
  • Euro 10,0300
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 26 °C
»

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 88,3 milyar lira, giderleri 113,4 milyar lira oldu.
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 artarak 88 milyar 346 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 32,4 artışla 113 milyar 377 milyon liraya ulaştı.

Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,5 yükselerek 630 milyar 821 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 17,4 artarak 663 milyar 360 milyon liraya çıktı.

Böylece, merkezi yönetim bütçesi haziranda 25 milyar 31 milyon lira, ocak-haziran döneminde ise 32 milyar 540 milyon lira açık verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye genelinde ilk altı ayda 1 milyon 262 bin 848 gayrimenkul satış işlemi yapıldı16 Temmuz 2021 Cuma 11:09
  • Büyükbaş ve küçükbaş işletmelerine yönelik hibe desteği16 Temmuz 2021 Cuma 10:53
  • ABD Hazine Bakanı Yellen: Birkaç ay daha hızlı enflasyon yaşayacağız16 Temmuz 2021 Cuma 09:18
  • Küresel piyasalar yön arayışında16 Temmuz 2021 Cuma 09:17
  • THY günlük 1254 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor15 Temmuz 2021 Perşembe 14:58
  • Türkiye’nin Libya’ya ihracatı yüzde 72’den fazla arttı15 Temmuz 2021 Perşembe 13:08
  • Bayramda güvenli sürüş deneyiminin önemine şarkıyla dikkat çekildi15 Temmuz 2021 Perşembe 12:51
  • Milli Emlak'tan vadesinde ödenmeyen borçlara yapılandırma15 Temmuz 2021 Perşembe 12:46
  • THY, emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer alıyor15 Temmuz 2021 Perşembe 11:51
  • Türkiye'den yılın ilk yarısında 1 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi15 Temmuz 2021 Perşembe 11:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti