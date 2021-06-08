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'Bütün anneler bize destek versin, çocukları dağdan indirelim'

Diyarbakır annelerinden Fatma Akkuş, "Bütün anneler bize destek versin, çocukları dağdan indirelim. Kızım seni almadan buradan gitmeyeceğim." dedi.
'Bütün anneler bize destek versin, çocukları dağdan indirelim'

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 645'inci gününde devam ediyor.

7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yapan Fatma Akkuş, yaklaşık iki yıldır evlatları için oturma eylemi yaptıklarını hatırlattı.

Akkuş, "HDP aracılığıyla olmasa bu çocuklar gitmezdi. Bütün anneler bize destek versin çocukları dağdan indirelim. Bu anne ve babalar artık ağlamasın. Bize yaşattıkları zulüm yeter. Artık bu çocukların üzerinden ellerini çeksinler." dedi.

Kızına seslenen Akkuş, "Bizi özlemedin mi? Seni özledik, sesini duymak istiyoruz. Gel artık, kapım sana açık. Kızım seni almadan buradan gitmeyeceğim." diye konuştu.

Siirt'ten 7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eyleminde yer alan Nurettin Ödümlü de çocuğuna kavuşmak istediğini belirtti.

Ödümlü, "Çocuğumu HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı. HDP olmasa kimsenin çocuğunun dağa gitmezdi. HDP'den oğlumu istiyorum. Almadan da buradan gitmeyeceğim. Burada sonuna kadar mücadele vereceğiz." ifadesini kullandı.

Baba, seslendiği oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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