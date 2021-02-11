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Büyü başına 4 bin 500 TL almışlar

Ankara'da büyücü çetesinin, yurt dışındaki müşterilerine okuyup-üfledikleri yüzük veya kolyeleri 4 bin 500 TL karşılığında gönderdiği belirlendi.
Büyü başına 4 bin 500 TL almışlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün 15 adrese şafak vakti eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 'büyü yapma' vaadiyle dolandırıcılık yapan hepsi de Suriyeli 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Altındağ ilçesinde özel eşyalarla dizayn edip, büyü merkezine dönüştürdüğü evde yapılan aramada, büyü yapmada kullanılan öküz kafası, Arapça yazılı muska kağıtları, mumlar, sandalyeye bağlanmış oyuncak bebek ve heykeller bulundu.

OKUYUP-ÜFLEYİP KARGOLAMIŞLAR

Şüphelilerin emniyette işlemleri sürerken, operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre şüphelilerin, 'insan bağlama', 'insanları ayırma', 'zenginlik' ve 'araba sahibi olma' konularında büyü vaadiyle dolandırıcılık yaptığı saptandı. Çocukları hasta olan yurt dışındaki müşterileriyle görüntülü görüştükleri ve hasta çocukların fotoğraflarını okuyup-üfleyerek büyü yaptıklarını iddia ettikleri belirlendi. Görüntülü görüştükleri müşterilerine, okuyup-üfledikleri yüzük, kolye ve künye gibi takıları da yaklaşık 4 bin 500 lira karşılığında kargoyla gönderdikleri öğrenildi. Şüpelilerin tamamının telefonunda Altındağ ilçesinde özel eşyalarla dizayn edilen büyü merkezinin görüntüleri çıktı. Ayrıca şüphelilerin çoğunun akraba olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, büyü başına yaklaşık 4 bin 500 lira aldığı saptandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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