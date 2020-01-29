Büyük Birlik Partisi 27 yaşında

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin kuruluşunun 27’nci yıl dönümü nedeniyle Taceddin Dergahı’nda Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti. Yazıcıoğlu’nun kabrine karanfil bırakan parti üyeleri, Kur’an okudu, dua etti.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu tarafından 29 Ocak 1993'te kurulan Büyük Birlik Partisi 27’nci yıl dönümünü kutluyor. Partinin kuruluş yıldönümü programı kapsamında BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Taceddin Dergahı’nda yer alan partinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti. Destici, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Bugün ‘Kim var?’ diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, "ben varım!" cevabını veren ve "benim olmadığım yerde kimse yoktur!" duygusuna sahip, istikamet sahibi insanların inanç ve samimiyet yolculuğuna çıkış tarihidir” dedi.

“ELLER SİLAH DEĞİL KALEM TUTMALI”

Büyük Birlik Partisi, 14 yaşında Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak siyasete adım atan, "Eller silah değil kalem tutmalı" anlayışıyla hareket eden Muhsin Yazıcıoğlu önderliğinde kuruldu. Yazıcıoğlu, 7 Temmuz 1992'de, "içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla uyuşamadığı" gerekçesiyle 5 milletvekili ile Milliyetçi Çalışma Partisi'nden (MÇP) ayrıldı. MÇP'den ayrılan arkadaşlarıyla 29 Ocak 1993'te BBP'yi kuran Yazıcıoğlu, partinin Genel Başkanı oldu.

Birçok mahalli idareler seçimleri ile milletvekili genel seçimlerine kendi ismi ve amblemi ile katılan BBP, 24 Aralık 1995'te yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde ANAP ile ittifak yaparak TBMM'ye girdi. BBP, 22 Temmuz 2007'deki milletvekili genel seçiminde birçok ilde gösterdiği bağımsız adaylarla yer aldı.

25 MART 2009’DA HAYATINI KAYBETTİ

Genel Başkan Yazıcıoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen mitingin ardından Yozgat'a geçmek üzere bindiği helikopterin Keş Dağı'na düştüğü kazada 25 Mart 2009'da hayatını kaybetti. Kurucu Genel Başkan Yazıcıoğlu'nun vefatının ardından 24 Mayıs 2009'da gerçekleştirilen olağanüstü kongrede genel başkanlığa Yalçın Topçu seçildi.

628 OYLA DESTİCİ SEÇİLDİ

Topçu'nun istifasının ardından 3 Temmuz 2011'de gerçekleştirilen olağanüstü kongrede genel başkanlığa aday olan dönemin Genel Sekreteri Mustafa Destici, 628 oyla genel başkanlık yarışını kazandı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde 4 belediye başkanlığı kazanan BBP, 2017'deki halk oylamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "evet" oyu verdi. Aynı yılın Ekim ayında gerçekleştirilen 10’uncu Olağan Büyük Kurultayı'nda Mustafa Destici, 691 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi.

11 BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nda yer alan BBP, Genel Başkan Destici'nin Ankara'dan milletvekili seçilmesiyle yeniden TBMM'ye girdi. BBP, son olarak 31 Mart 2019'da yapılan mahalli seçimlerde 11 belediye başkanlığı kazandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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