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Büyük Britanya Rallisi iptal edildi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Büyük Britanya ayağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Büyük Britanya Rallisi iptal edildi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Galler'in 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapması planlanan organizasyon, sağlık endişelerinin yanı sıra seyahat ve kalabalıkların bir araya gelmesi önündeki kısıtlamalar dolayısıyla 2020'de düzenlenmeyecek.

Kovid-19 sebebiyle şampiyonanın Portekiz, Kenya, Finlandiya ve Yeni Zelanda yarışları iptal edilmiş, Arjantin ve İtalya etapları ise ertelenmişti.

Değişiklik olmadığı takdirde WRC'nin Türkiye ayağı, 24-27 Eylül tarihlerinde Marmaris’te yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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