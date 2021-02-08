  • BIST 1.537
  • Altın 418,342
  • Dolar 7,0903
  • Euro 8,5399
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 9 °C
»

Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye, traktörlerin geçmesi için beton döküldü

ANTALYA'da üzerinden Büyük İskender'in atıyla geçtiği rivayet edilen tarihi taş köprünün üzerine, traktörler daha rahat geçsin diye 50 yıl kadar önce beton döküldü. Betonun ağırlığına dayanamayan taş köprünün bir kısmı tamamen yıkıldı.
Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye, traktörlerin geçmesi için beton döküldü

Aksu ilçesinde Perge Antik Kenti yakınlarında Roma'nın ünlü Kral Yolu'nun bir parçası olarak kabul edilen ve M.Ö. 334 yılında Büyük İskender'in Perge'yi kuşattığında atıyla üzerinden geçtiği rivayet edilen tarihi köprü, traktörler daha rahat geçsin diye üzerine dökülen betonun ağırlığına dayanamadı. Altından Kurşunlu Şelalesi'ne giden suyun aktığı köprünün ayaklarından biri ve kemer kısmı tamamen yıkıldı. Beton kısım yıkılmayıp zamanla aşınırken, betonun içindeki demirler de dışarı çıktı.

Köprüye çok yakın bir noktada yeni ve daha modern bir köprü yapılarak ulaşım buradan sağlanırken tarihi köprüye kim ya da kimlerin beton döktürdüğü ise ilçede merak konusu oldu. Köprünün bulunduğu Yurtpınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Başkaya, 53 yaşında olduğunu ve çocukluğundan bu yana köprünün ilçe halkı tarafından sıklıkla kullanıldığını söyledi. Aksu Belediyesi'nin yeni bir köprü yaparak tarihi köprüyü kullanım dışı bıraktığını anlatan Başkaya, “Daha önceleri buradan büyüklerimiz kullanmış. Bir şekilde kullanılmış ama şu anda kullanılamaz durumda. Köprünün üzerine yıllar önce beton dökülmüş. Bu beton yeni değil. O zaman öyle düşünüp yapmışlar" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Gül Işın, tarihi bir köprünün üzerine beton dökme fikrinin yanlış olduğunu, orijinaline uygun restore edilip köprünün tarihi eser olarak geri kazanılmasının daha doğru olacağını söyledi.

KRAL YOLU

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiokheia'dan başlayan Roma'nın ünlü Kral Yolu, Side, Perge, Aspendos gibi kentleri birbirine bağlayarak Tarsus üzerinden Hatay'a kadar uzanıyor. Hatay üzerinden Suriye'ye, oradan da Mezopotamya'ya bağlanan yol, ara bağlantılarla Akdeniz'deki antik kentlerin birbirine ulaşmasını sağladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivas'ta genç girişimciden 'kedi oteli'06 Şubat 2021 Cumartesi 08:30
  • Sokağa çıkma kısıtlamaları karavan kampına ilgiyi arttırdı06 Şubat 2021 Cumartesi 08:29
  • Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk yaralandı05 Şubat 2021 Cuma 22:58
  • Fransa’da 106 yaşındaki piyanist, 6’ncı albümünü çıkarıyor05 Şubat 2021 Cuma 22:58
  • TIR'ın çarptığı otomobildeki hemşire öldü, 2 kişi yaralandı05 Şubat 2021 Cuma 21:59
  • Merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı05 Şubat 2021 Cuma 20:04
  • Kayseri’de yaşlı kadının çantasını gasp eden 2 şüpheli yakalandı05 Şubat 2021 Cuma 19:07
  • Van'da kar ve sis etkili oldu05 Şubat 2021 Cuma 17:19
  • Muş'ta 6 metre karla zorlu mücadele 05 Şubat 2021 Cuma 09:20
  • Sürücünün, kazadan önce canlı yayın yaptığı ortaya çıktı04 Şubat 2021 Perşembe 20:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti