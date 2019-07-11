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Büyük İstanbul Otogarı'nın işletmesi İSPARK'a devredildi
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Güncel
11.07.2019 15:50
Büyük İstanbul Otogarı'nın işletmesi İSPARK'a devredildi
İBB meclisi toplantısında, Büyük İstanbul Otogarı'nın otopark işletmesi İSPARK'a devredildi.
Ayrıntılar geliyor.
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