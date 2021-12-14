Büyük köprü projelerini elektrik panosuyla donattı, ihracata kapı araladı

Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi köprüleri gibi büyük yatırımların alçak gerilim elektrik panosu üretiminde görev alan AFB Enerji firması, bu güçlü referanslarıyla ihracatın da yolunu açtı.

Türkiye'nin en büyük köprü ve otoyol projelerinde alçak gerilim elektrik panoları kullanılan AFB Enerji firması, 1 yıl önce başladığı ihracat sürecinde Portekiz, Angola, Ruanda, Kamerun, Kuveyt, Irak, Gürcistan, Mozambik ve Senegal için de elektrik panosu üretti.

OSTİM'de yer alan 20 yıllık mühendislik firması AFB Enerji, alçak gerilim elektrik pano imalatı yapıyor. Türkiye'nin büyük ölçekli yatırımlarında elektrik panoları kullanılan firma, gelecek dönemde 20 yıllık tecrübesini ihracata da yansıtacak.

AFB Enerji Genel Müdürü Ali Fuat Bilgin, elektrik dağıtım şirketlerinde, Ankara-Niğde ve İzmir-Bursa otoyolları gibi önemli kara yolları projelerinde, 1915 Çanakkale, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim gibi büyük köprü projelerinde ürettikleri alçak gerilim elektrik panolarının kullanıldığını söyledi. Irak Selahattin tünelleri 1. etabının elektrik panolarının da firmaları tarafından yapıldığı bilgisini veren Bilgin, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Genişletme Projesi'nde kullanılan MCC ve kompanzasyon alçak gerilim panolarının yapımını da üstlendiklerini ifade etti.

Bilgin, Kara Harp Okulu içindeki tabur binasının tüm AG panolarının yapımını üstlendiklerini, Adalet Bakanlığının pek çok projesinde görev aldıklarını anlattı.

Edindikleri tecrübelere işaret eden Bilgin, şöyle konuştu:

"20 yıllık tecrübemizle artık uluslararası alanda önemli bir aktör olmak istiyoruz. İhracata sistemli olarak 1 yıl önce başladık. Bu bağlamda yaptığımız çalışmalar neticesinde Portekiz, Angola, Ruanda, Kamerun, Kuveyt, Irak, Gürcistan, Mozambik, Senegal'e ihracatımızı bu yıl içinde gerçekleştirdik. Yurt dışında petrol tesisi, mobil hastane, altyapı ve üstyapı projeleri için elektrik panoları ürettik."

Bilgin, Avrupa'daki bazı projeler için de üretime başlama planları olduğunu belirterek, "Aynı şekilde Afrika'daki altyapı ve üstyapı projeleri için sipariş aşamasında olan ihracat görüşmeleri sürdürüyoruz. Avrupa, Afrika ve Türk cumhuriyetlerine yönelik ihracat girişimlerimiz ve yatırım görüşmelerimiz sürüyor." dedi.

"Afrika cazibe merkezi haline geldi"

Satış yaptıkları ülkelerde şartların oluşması halinde yatırım fırsatlarını da kolladıklarını vurgulayan Bilgin, Türkiye'nin ihracat potansiyelinin arttığını dile getirdi.

Bilgin, güçlü ve uzman üretimle Afrika, Avrupa ve Orta Asya'da AFB'nin varlığını genişletmeyi planladıklarını, tip testli pano imalatıyla hem yurt içi hem de yurt dışında uzun vadeli ve kapsamlı planları olduğunu söyledi. Bilgin, Afrika'nın, özellikle şehirleşme ve endüstrileşmede alacağı önemli yolu olduğunu, altyapı ve üstyapı alanında imalat yapan firmalar için ise cazibe merkezi haline geldiğini kaydetti. Ali Fuat Bilgin, Afrika'da pazar payını artırmanın ve marka bilinirliğini geliştirmenin büyük önem arz ettiğini, bunların da hedefleri arasında bulunduğunu ifade etti.