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Büyük Menderes Nehri’nde kirlilik oranı 4'üncü seviyeye ulaştı

AYDIN'da birçok tarım alanına su veren Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilik oranı 4'üncü seviyeye ulaştı.
Büyük Menderes Nehri’nde kirlilik oranı 4'üncü seviyeye ulaştı

Dinar ilçesinden çıkarak Uşak, Denizli ve Aydın'ın içinden geçip Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri, son yılların en kirli dönemlerinden birini yaşıyor. Türkiye genelinde kuraklık yaşayacak iller arasında gösterilen Aydın Ovası'nın sulamasında kullanılan Menderes Nehri'nde kirlilik oranının 4'üncü dereceye kadar çıkması gelecek için endişe yaratıyor. Menderes Nehri'nin Söke ovası kısmında ise birken çöpler ise dağ gibi büyüdü. Menderes Nehrine atılan hayvan cesetlerini ise sokak köpeklerinin parçaladığı görüntüler dehşete düşürdü. Çevrede çekim yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü kirliliği gözler önüne sererken, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı'da tarım sulamasında gelecekten endişe duyduklarını söyledi.

‘BİZİM İÇİN ALTIN DEĞERİNDE’

Büyük Menderes Nehrinin kirlenmesine bir an önce çare bulunmasını isteyen İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, "Aydın Ovası'nın can damarı Büyük Menderes Nehri'dir. Yıllardır bu nehirden akan sularla mahsullerimizi sulamaktayız. O da bu şekilde kirlenerek benliğini kaybediyor. Çocukken buradan akan suları tülbentle süzerek içtiğimiz yılları hatırlıyorum. Burası bizim için altın değerinde bir nehir. Yaz aylarında arazimizi sularken mikroplardan dolayı ayağımızda yaralar oluşuyor. Bu nehir olmazsa bu ovada ekim olmaz. Şu an arazi sulaması yapılmıyor ve kirli nehir denize akıyor. Böyle giderse gelecek nesillere ne temiz bir nehir ne de temiz bir deniz bırakabileceğiz. Bu suyla tarlamızı suluyoruz. Kirli olduğu için verimi çok etkiliyor. Sağlığı etkiliyor. Bir an önce çaresine bakılması gerekiyor" dedi.

'HER TÜRLÜ ÇÖP VAR'

Bölgeyi dolaşarak çekim yapan çevreci Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bulunduğum yerde her türlü çöpü görebilirsiniz. Biriken çöpler nehirde bulunan eski köprülere de zarar veriyor. Sürekli baskı yaparak ilerde yıkılmasına neden olabilir. Bu kirlilik denize dökülüyor" diye konuştu.

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