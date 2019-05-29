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Büyük tepki çeken kitabın yayıncısı polise teslim oldu: Adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu. 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve yayınevi sahibi Alaattin Topçu adliye sevk edildi.
Büyük tepki çeken kitabın yayıncısı polise teslim oldu: Adliyeye sevk edildi

Alınan son dakika bilgisine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki hakkında kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibareler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Şevki'nin soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelen kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da emniyete teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kitaptaki ifadelerin, Türk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli yasal sürecin başlatıldığı, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

TBB'DEN "PEDOFİLİ" İÇEREN İFADELER İÇİN SUÇ DUYURUSU

Türkiye Barolar Birliği (TBB), "pedofili" içeren ifadelerin yer aldığı kitap ve yazarı Abdullah Şevki hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.     

TBB Genel Sekreteri Avukat Sabiha Tekin ve beraberindeki bazı avukatlar, "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitap ve yazarı Abdullah Şevki hakkındaki suç duyurusu dilekçelerini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.     

Sabiha Tekin, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocukların yararının, korunması gereken en üst yarar olduğunu, toplumu ve tüm insanlığı ilgilendirdiğini söyledi.     

Çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının her geçen gün arttığının altını çizen Tekin, şöyle devam etti:     

"Bu tür olaylar karşısında, son derece duyarlı davranmak ve görevlerimizi yerine getirmek zorundayız. Çocukları koruyacak tedbirlerin alınması ve her türlü çocuk istismarına yönelik özendirici, teşvik edici nitelikteki eylemlere karşı da ciddi mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Bu nedenle Türkiye Barolar Birliği olarak bu kitap hakkında suç duyurusunda bulunduk."     

Başsavcılığa verilen şikayet dilekçesinde, internet sitelerinde satışı devam eden kitabın toplatılması ve şüphelilerin haklarında "müstehcenlik", "çocuğun cinsel istismarı", "hayasızca hareketler" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmaları talep edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve yayınevi sahibi Alaattin Topçu adliye sevk edildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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