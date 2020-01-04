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Büyük vurgun!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde M.A., mahalleliden parasını döyeceğini söyleyerek aldığı 230 büyükbaş hayvanla kayıplara karıştı.
Büyük vurgun!

Mardin'in Artuklu ilçesinden Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal Gündüz Mahallesi'ne 2019 yılının Mayıs ayında gelen M.A., hayvan ticaretiyle uğraştığını belirterek mahalle sakinlerinden M.A.'ya ait çiftliği kiraladı. Bir süre sonra M.A., çiftliği kiralayan M.A.'ya, parası ekim ayında ödenmek üzere 600 bin lira tutarında 230 büyükbaş hayvan teslim etti. Ödeme tarihi geçmesine karşın parasını alamayan, M.A.'ya da ulaşamayan M.A., alacağını tahsis etmek için 31 Aralık günü çiftliğe gtti. Ancak M.A., çiftliğin boş olduğunu görüp jandarmaya başvurdu.
M.A.'nın bir kişiden daha hayvan aldığı, parasının bir bölümünü ödediği, kalanını ise ileri bir tarihte vermek için taahhütte bulunduğu, bir başka mahalle sakininden ise bir miktar para aldığı tespit edildi.  Mağdur 3 kişinin başvurusu üzerine jandarma çiftlikte inceleme yaptı. M.A.'nın hayvanlarla birlikte kaçtığı belirlendi. 

MAĞDURLARIN SAYISI ARTIYOR 

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde M.A., mahalleliden parasını ödeyeceğini söyleyerek aldığı 230 büyükbaş hayvanla kayıplara karışmasının ardından çok sayıda mağdurun olduğu ortaya çıktı. Mağdurlar, M.A.'nın milyonlarca lira parayla kaçtığını öne sürerek, yakalanması için güvenlik güçlerine çağrıda bulundu. 

'ARAZİMİ BENDEN ALIP YENİ BİR ÇİFTLİK DAHA KURACAKLARDI'

Gündüz Mahallesi Muhtarı Mehmet Ezer'in babası Mehmet Sırrı Ezer (70), M.A. tarafından dolandırıldığını ve kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Ezer, "Beni kandırdılar. Devlet onları yakalayıp, cezalandırsın. Arazimi benden alıp yeni bir çiftlik daha kuracaklardı. Yapmadan kaçtılar. Milletin hayvanlarını borçla aldılar. İflas ettiklerini söyleyip kaçtılar. Benden 20 dönüm arazi istediler. Ben de onlara verdim. Paramı da vermediler. Araziyi de bozdular. Ne kadar çakıl varsa getirdiler. Demir, çimento satıcılarına, kepçe operatörlerine bir kuruş para da vermemişler. Hiç kimseye bir kuruş para vermemişler. 25 milyon lira dolandırdıkları söyleniliyor. Parayı alıp Mardin'e gittiler. Burasını çiftlik yapacaklardı. Kimseye de para vermediler. Arazimin tapusunu vermemiştim. 150 bin TL'ye yakın zararım var. Savcılığa da dilekçemi vermişim. Dökülen betonu ben arazimden nasıl çıkarayım" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Süleyman Tuşek ise M.A.'nın sadece Gündüz mahallesindekilerini değil bir çok kişiden para ve hayvan aldığını önene sürerek, şunları söyledi:
"Çiftliği kiraladılar. Bunlar ilk önce hayvan almaya başladılar. İlk önce peşin aldılar. Milletin gözüne girdikten sonra borç almaya başladılar. Silvan'da sadece 25 milyon vurgun yaptılar. Hazro, Lice, Kocaköy, Hani, Bismil tarafından 50-60 milyon vurgun yaptıklarından bahsediyorlar. Millet mağdurdur."

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