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Büyük yarışın başlamasına dakikalar kaldı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Türkiye Grand Prix'sinin başlamasına dakikalar kaldı.
Büyük yarışın başlamasına dakikalar kaldı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Türkiye Grand Prix'si saat 13.10'da başlayacak ve S Sport'tan şifresiz yayınlanacak.

5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenecek 58 turluk yarış, saat 13.10'da başlayacak. 

S Sport kanalının canlı yayımlayacağı F1 DHL Türkiye Grand Prix'si, uydu alıcıları üzerinden şifresiz izlenebilecek.

Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll, kariyerinde ilk kez bir yarışa pole pozisyonundan başlayacak.

Kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etme fırsatı bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 6. cepten kalkacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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