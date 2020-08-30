  • BIST 1.101
  • Altın 463,306
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6893
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 27 °C
»

Büyük Zafer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile göklere yazılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile "30 Ağustos Zaferi" temalı bir ışık gösterisi düzenlenecek.
Büyük Zafer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile göklere yazılacak

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir ziyareti ile başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabulü ile devam edecek kutlamalar, geçit töreninin ardından akşam da sürecek. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından 20.30'da Zafer Bayramı’na özel konser verilecek.

Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı yayınlanacak.

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenlenecek.

Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel anlatımla gökyüzüne yansıtılacak.

Dijital Gösterim Merkezlerinde 30 Ağustos Zaferi
İletişim Başkanlığının Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu Dijital Gösterim Merkezleri de "30 Ağustos Zaferi" temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak.

30 Ağustos Zaferi'nin anlam ve önemini unutturmamak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletin verdiği mücadele, görsel teknolojiler kullanılarak dijital ortamda sergilenecek.

Sinematik ses sistemi eşliğinde üç boyutlu resim (hologram), 360 derece video ve video haritalama (mapping) teknikleriyle 30 Ağustos Zaferi'nin anlatılacağı merkezlerde, görme engelliler için görme engelli yolu, işitme engelliler için işaret diliyle anlatım imkanı da bulunuyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Edirne'de sınırda 11 sığınmacı yakalandı30 Ağustos 2020 Pazar 10:03
  • Deniz Harp Okulu öğrencileri KKTC'yi selamladı30 Ağustos 2020 Pazar 09:37
  • MSB'den, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı 30 Ağustos 2020 Pazar 09:36
  • Türkiye ve dünya gündemi30 Ağustos 2020 Pazar 09:27
  • İletişim Başkanı Altun: Devlete katil diyenler devlete en büyük ihaneti edenlerdir30 Ağustos 2020 Pazar 09:27
  • Bir günde 40 fabrika ve bir teknoloji merkezi açıldı30 Ağustos 2020 Pazar 09:25
  • Kimlik kontrolünden kaçarak bir binaya saklanan şüpheli ikna edilmeye çalışılıyor30 Ağustos 2020 Pazar 09:24
  • İshak Paşa Sarayı yakınında uçurulan dilek balonu nedeniyle 5 bin balya ot yandı30 Ağustos 2020 Pazar 09:23
  • Emine Erdoğan 'Toroslar'ın kardeleni: Yörük kızı Emine'ye bilgisayar hediye edecek30 Ağustos 2020 Pazar 09:20
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunan kara sularını Ege'de 12 mile çıkaramazlar, bu savaş nedenidir30 Ağustos 2020 Pazar 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti