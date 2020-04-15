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Büyükada yeni tip koronavirüs tedbirleri sonrası 'ıssız ada'ya döndü

İstanbul turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Büyükada, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrası adeta "ıssız ada"ya dönüştü.
Büyükada yeni tip koronavirüs tedbirleri sonrası 'ıssız ada'ya döndü

Çin'in Vuhan kentinde görülmesinin ardından dünyanın diğer ülkelerine de yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadele sürüyor. 

Türkiye'de de salgının durdurulabilmesi amacıyla alınan tedbirler, havaların ısınmasıyla birlikte canlanması beklenen İstanbul'daki birçok turizm merkezinin sosyal ve ekonomik yapısını etkiledi.

Bu etki, İstanbul'un en gözde tatil ilçelerinden biri olan Büyükada'da daha çok hissediliyor. 

Marmara Denizi'ndeki adalardan en büyüğü olan ve havaların ısınmasıyla İstanbulluların ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Büyükada, en sakin günlerini yaşıyor. 

Ada sakinleri, bir yandan koronavirüs ile mücadele için alınan tedbirlere uyum sağlamaya diğer yandan adanın bu aylardaki sakinliğine alışmaya çalışıyor.

AA muhabirlerinin günlük sefer yapan bir motorla günübirlik ziyarette bulunduğu adada, boş sokaklar ve kapalı dükkanlar dikkati çekiyor.

Ziyaretçilere ve kalabalığa alışmış ada sakinlerinden bir kısmı, ilkbaharla gelen güzel havayı turistlerin bulunmadığı ilçelerinde değişik duygularla karşılarken, ekonomisini turizme ve ziyaretçilere göre planlayan çoğu sakin çok zor bir döneme girdiklerini düşünüyor.

Eldiven ve maske bulundurma şartıyla bisiklet kiralama
Adanın simgelerinden bisikletleri kiralayan dükkanların çoğu virüs nedeniyle kepenk indirirken, sokaklarda bisiklet süren neredeyse hiç kimseye rastlanmıyor.

Bisikletçiler Derneği temsilcileri, dernek olarak kapatma kararı aldıklarını ve açık olan bir iki firmanın da bisikletleri eldiven ve maske bulundurma şartıyla kiraladığını söylüyor.

İlçede zorunlu ihtiyaçlar için sadece bakkal, fırın, eczane ve fırınlar açıkken, çoğu firma, mağaza ve turistik restoranların kapalı olduğu görülüyor.

Bazı ada sakinleri, boş kalan ilçelerinde yanlarına aldıkları yiyecek ve içeceklerle, sosyal mesafeyi koruyarak piknik yaparken, bazıları tedbirlere uyarak evden çıkmıyor.

Turistlerin ilgisine alışmış olan sokak hayvanlarını beslemek ise ada sakinlerine kalmış durumda.

Seferler azaldı
Koranavirüs ve turist sayısının azalması nedeniyle Adalar ve İstanbul arasında ulaşım hizmeti yapan firmalar sefer sayılarını azalttı. İstanbul'dan sabah gidilen Adalar'dan öğle ve akşam yapılan seferlerle dönülebiliyor. Sefer yapan motorlarda da yolcu sayısı 20'yi geçmiyor.

Ada sakinleri, İstanbul'dan gelenleri, salgın olduğu için ilçeye gelmemelerinin daha iyi olacağı yönünde uyarılarda bulunuyor.

"Adalar kendini dinlenmeye aldı"
Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbul'un, Türkiye'nin incisi" olarak nitelendirdiği ilçede, koronavirüs kapsamında gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Ada sakinlerinin Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlere uyduğunu, çağrılara uyarak evlerinde kaldığını anlatan Ayhan, salgın tedbirleriyle huzur ve sayfiye yeri olan Adalar'ın, aynı zamanda sakinliğin de merkezi haline geldiğini vurguladı.

Kaymakam Ayhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Adalar'a gelenler minimum seviyeye indi. Son yılların en sakin dönemi yaşanıyor. Adalar kendini dinlenmeye aldı. En kısa sürede bu virüsle ilgili alınan tedbirler neticesinde salgının sona ermesini diliyor, İstanbul ve Türkiye'den ada severlerimizi güzel günlerde tekrar adalarımıza beklediğimiz ifade ediyoruz. Bu süreçte herkesin evinde kalmasının virüsle mücadelede en önemli aşama olduğunu belirtiyoruz.

Sokak hayvanlarımıza bakılıyor, besleniyor. Zaten hayvan dostu bir adayız. Bu konuda bir sıkıntı yaşamıyoruz."

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