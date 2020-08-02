  • BIST 1.127
  • Altın 442,761
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 38 °C
  • Konya 23 °C
»

Büyükada'da şaşırtan kalabalık

KURBAN Bayramı’nın üçüncü gününde şehirden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, Büyükada’ya akın etti. Bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayması ve maske takmaması dikkat çekerken bazı vatandaşlar kalabalık yüzünden evlerine geri döndü.
Büyükada'da şaşırtan kalabalık

Plajlara giden ücretsiz teknelerde yoğunluk görülürken Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde denetim yaptı. Ekipler fazla yolcu alan bir tekne sahiplerini uyardı.

Adanın çok kalabalık olduğuna değinen Gülser Nataliocak, “Herkes birbirine değerek geçiyor. Adayı tercih etmemin sebebi bugün izinli olmamdı fakat çok kalabalık olduğunu görünce eve geri dönmeye karar verdik.” dedi.

BU KADAR KALABALIK OLMASINI BEKLEMİYORDUM

İzin gününde adaya geldiğini belirten Yağmur Ünal “Bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum. Maske ve mesafe kuralına dikkat edilmediğini gördüm. İstanbul’da olduğumuz için ve sağlık çalışanları sadece bayramlarda izin kullanabildiği için Adalar'a gelmeyi tercih ettim ama yanlış bir tercih oldu galiba.” ifadelerini kullandı.

KENDİMİZİ RİSKE ATAMAYIZ
 

Turgay Erdinç ise maske ve mesafe kuralına dikkat edilmediğini ifade ederek şöyle devam etti: “Şimdi umutsuz bir şekilde eve dönmeye karar verdik. Kendimizi riske edemeyiz. Şu an plajların da ne durumda olduğu belli değil. Tekne sahibi ‘40 dakika kadar bekleyin sizi öyle alırız’ dedi. Vapur da aynı şekilde kalabalıktı, gelirken de kendimizi arkaya attık.”

Umut Süslü ise plajlara daha fazla vatandaş alınmadığını dile getirerek “Bu kadar insan var inşallah bir şey olmaz.” şeklinde konuştu. Kaan Gezer isimli vatandaş ise adanın çok yoğun olması sebebiyle bisiklet kiralayacaklarını ve kalabalıktan uzak duracaklarını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marmaris'te tatilciler gündüz plajları, akşam sokakları doldurdu02 Ağustos 2020 Pazar 13:54
  • Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı02 Ağustos 2020 Pazar 13:50
  • Aydın'da başlayıp Muğla'ya kadar ulaşan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor02 Ağustos 2020 Pazar 13:37
  • Siirt Üniversitesi: Rektörümüz sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştır02 Ağustos 2020 Pazar 13:30
  • Milli sporcu Birgül Erken, dünya rekoru deneyecek02 Ağustos 2020 Pazar 12:41
  • Acıgöl’ün suları 6- 7 metre çekildi02 Ağustos 2020 Pazar 12:41
  • MSB: Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi02 Ağustos 2020 Pazar 12:40
  • Tarihi Çeşniğir Köprüsü ve Kanyonu'nda bayram yoğunluğu02 Ağustos 2020 Pazar 12:38
  • YPG/PKK'ya temmuzda ağır darbe02 Ağustos 2020 Pazar 12:13
  • Başakşehir'de 04.00'da kurban kesim tartışması; 'Kasaplar kaçtı' iddiası02 Ağustos 2020 Pazar 12:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti