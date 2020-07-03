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Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin davada cezalar belli oldu

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin 11 sanık hakkında açılan davada, bir sanık 6 yıl 3 ay, 3 sanık da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin davada cezalar belli oldu

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Nejat Taştan ile avukatlar katıldı. 

Duruşmada sanık avukatları, esas hakkındaki son savunmasını yaptı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, davayı karara bağladı.

Mahkeme heyeti, dönemin Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ı, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ı ise "silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme" suçundan ikişer yıl birer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin bu kararı oy çokluğuyla alındı. 

Heyet, sanıklar Ali Ghravi, Nejat Taştan, Veli Acu, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Peter Frank Steudtner ve Muhammed Şeyhmus Özbekli'nin üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme" suçunu işledikleri sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Üye hakim, hapis cezasına çarptırılan 4 sanık hakkında beraatlerine yönelik karar verilmesi görüşünde olduğundan çoğunluğun kararına iştirak etmeyerek, karara muhalefet şerhi koydu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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