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Büyükbaş hayvana yüzde 40 hibe! Düve ve manda alım desteği başvurularında son gün ne zaman?

Büyükbaş hayvan üretimini artırmak ve çiftçiyi desteklemek amacıyla başlatılan yüzde 40 hibeli düve ve manda alım desteği başvuruları 14 Ocak’ta sona erecek. Başvurular, il ve ilçe tarım orman müdürlüklerine yapılacak. 
Büyükbaş hayvana yüzde 40 hibe! Düve ve manda alım desteği başvurularında son gün ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından TÜRKVET’e kayıtlı işletmeye sahip yetiştiricilere, bir işletme kapasitesini 10 büyükbaşa tamamlayacak şekilde desteklenecek olan düve ve manda alım desteği başvuruları 14 Ocak’ta sona eriyor.

ÇİFTÇİLER İÇİN YÜZDE 40 HİBE DESTEĞİ

Düve ve manda alım desteği uygulama esasları konusunda ilgili yazılar il ve ilçe tarım orman müdürlüklerine geçtiğimiz günlerde gönderildi. Yüzde 40 hibe desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin 14 Ocak’a kadar yaşadığı yerdeki il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine giderek başvuru yapması gerekiyor.  

İŞTE ARANAN ŞARTLAR

Düve ve manda alım desteğinden faydalanmak için bazı şartlar aranıyor. Aranan şartların bazıları ise şöyle:

-Yetiştiricinin işletmesinin, 1 Ocak 2019 tarihinden önce TÜRKVET'e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekiyor.

-Bir işletme; kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılıyor.

-Bu kapsamda desteklemeden yararlandırılacak düvelerden etçi ırklar: Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Bleu. Kombine ırklar; Simental (Fleckvieh), Brown Swiss, Mondbeliard. Sütçü ırklar Jersey, Holstein. Manda.

- Satın alınacak damızlık gebe düvelerin fiyatları 12 bin 500 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatları 7 bin 500 TL/baş, gebe manda fiyatları 10 bin TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatları 6 bin TL/baş olarak belirlendi.

-Destek kapsamında alınan düveler ve mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılmamak şartı ile verilecek.

- Düveler ve mandalar iki yıl süreyle satılamayacak. İl/İlçe Müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere düvelerin ve mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılacak ve tutanağa bağlanacak.

TÜRKİYE’DE 18 MİLYONU AŞKIN BÜYÜKBAŞ VAR 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz haziran ayına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerine göre ülkemizde büyükbaş hayvan sayısı haziran sonu itibarıyla 18 milyon 251 bin, küçükbaş hayvan sayısı 49 milyon 816 bin oldu. 

ANKARA’DAKİ BÜYÜKBAŞ SAYISI: 600 BİN

Ankara genelinde ise 600 bin büyükbaş, 1,5 milyonu aşkın da küçükbaş hayvan yer alıyor.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com


 

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