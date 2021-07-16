  • BIST 1.368,040
  • Altın 499,44
  • Dolar 8,4950
  • Euro 10,0200
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 22 °C
»

Büyükbaş ve küçükbaş işletmelerine yönelik hibe desteği

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, "Yetiştiricilerin salgını da göz önüne alarak sıkışıklığa neden olmamak için  Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine başvurmaları, yaşanabilecek mağduriyetlerin engellenmesi açısından önemli."dedi.
Büyükbaş ve küçükbaş işletmelerine yönelik hibe desteği

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, büyükbaş ve küçükbaş işletmelerine yönelik hibe desteği başvurularının 30 Temmuz'da sona ereceğini belirterek yetiştiricilere işlemlerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

Çelik, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin 21 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan "Büyükbaş ve Küçükbaş İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"na göre başvuruların 1 Temmuz'da başladığını ve 30 Temmuz'da sona ereceğini bildirdi.

Kurban Bayramı'ndan sonra başvurular için 6 gün kalacağını anımsatan Çelik, "Yetiştiricilerin salgını da göz önüne alarak sıkışıklığa neden olmamak için son günü beklemeden Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine başvurmaları yaşanabilecek mağduriyetlerin engellenmesi açısından önemli. Geçen yıllara göre kapsamı daha da genişletilerek uygulanan hibe destek programından yararlanmak isteyen yetiştiricilerin zaman geçirmeden başvurularını tamamlaması gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, büyükbaş hayvanlar için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş hayvanlar için de en az 100 baş, en fazla 300 baş anaç kapasiteli ahır ya da ağıl yapımı, kapasite artırımı veya iyileştirilmesi, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımları için destek verileceğini aktardı.

Yetiştiricilere sağlanan desteklerin önemine dikkati çeken Çelik şunları kaydetti:

"Ülkemiz tarım ve hayvancılığının gelişmesi ve üretimin artırılması için yetiştiricilerin desteklenmesi çok önemli. Böylelikle üreticilerin emeklerinin karşılığını almaları yanında tüketicilerin de daha uygun fiyatlarla, güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşma imkanlarına kavuşmaları sağlanacak. Bu yönde Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan yetiştiriciler olarak çok büyük destek görüyoruz. Bu kararla Sayın Cumhurbaşkanı'mız yetiştiricilerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi."

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yetiştiriciler adına teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’nin Libya’ya ihracatı yüzde 72’den fazla arttı15 Temmuz 2021 Perşembe 13:08
  • Bayramda güvenli sürüş deneyiminin önemine şarkıyla dikkat çekildi15 Temmuz 2021 Perşembe 12:51
  • Milli Emlak'tan vadesinde ödenmeyen borçlara yapılandırma15 Temmuz 2021 Perşembe 12:46
  • THY, emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer alıyor15 Temmuz 2021 Perşembe 11:51
  • Türkiye'den yılın ilk yarısında 1 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi15 Temmuz 2021 Perşembe 11:34
  • Vatandaş otomatik vitesten vazgeçmiyor15 Temmuz 2021 Perşembe 11:30
  • MASAK FETÖ'nün kara parasına geçit vermiyor15 Temmuz 2021 Perşembe 11:24
  • e-Ticarette bayram hareketliliği yaşanıyor15 Temmuz 2021 Perşembe 11:11
  • Finansal yeniden yapılandırmanın süresi 2 yıl daha uzatıldı15 Temmuz 2021 Perşembe 10:25
  • Finansal yeniden yapılandırmanın süresi 2 yıl daha uzatıldı15 Temmuz 2021 Perşembe 10:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti