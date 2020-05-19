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Büyükçekmece'de kronomid istilası halkı bıktırdı

İstanbul Büyükçekmece'deki hemen bütün mahallelerde 'kronomid' olarak bilinen sivrisineklere benzer sinek istilası, ilçede oturanları bıktırdı. Çevre sakinleri, ilaçlamanın yetersiz olduğunu öne sürdü.
Büyükçekmece'de kronomid istilası halkı bıktırdı

Sinekler ilçede bulunan özellikle 19 Mayıs, Dizdariye, Mimarsinan, Kamiloba, Pınartepe, Sinanoba Mahallesi'nde yaygın görülüyor. Son bir haftada Büyükçekmece Belediyesi'ne açılan ihbar telefonlarının neredeyse tamamının bu konuda olduğu belirtildi. Yeşil renkli bu sineklerden şikayetçi olanlar, kronomidlerin duvarın rengini kapattıklarını, perdelere yapıştıklarını anlattı.

PENCERE AÇAMIYORLAR

Birçok kişi, sineklilerin arasından bile içeri giren, sivrisineklere benzer, birbiri üzerine katlanmış kanatlar yerine gövde boyunca paralel tutulan kanatlar ve çok uzun olmayan emici hortumları bulunan sineklerin istilası nedeniyle, sıcak havada balkona çıkamaz, pencere açamaz olmaktan yakındı. Genellikle Büyükçekmece Gölü çevresindeki sazlık alanlarda duran, geceleri binlercesi ışığa doğru giden sineklerin erişkinlerin kısa ömürlü oldukları, larvaların temel olarak bitkilerden emdikleri ile beslendikleri ifade edildi. 

"İLAÇLAMA YETERSİZ" İDDİASI

İlçe sakinlerinin şikayetleri üzerine Büyükçekmece Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Büyükçekmece Gölü tabanında oluşan kronomid türü sinek yoğunluğu Büyükçekmecemizde bazı mahallelerde yoğun olarak görülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri bölgemizde oluşan yoğunluk nedeni ile çalışmalarını arttırmıştır " açıklamasını yaptı.

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