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Büyükçekmece'de tarlada erkek cesedi bulundu

BÜYÜKÇEKMECE'de tarlada koyunlarını otlatan çoban tarafından erkek cesedi bulundu. Cesedin yanında silah olduğu öğrenilirken, polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.
Büyükçekmece'de tarlada erkek cesedi bulundu

Olay, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde yaşandı. Boş arazide koyunlarını otlatan adı öğrenilemeyen çoban, yerde hareketsiz yatan bir erkek gördü. Durumdan şüphelenen çoban polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yanında silah bulurken, cesedin çürümek üzere olduğu ve 40'lı yaşlarda olduğunu belirledi. 

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasına devam ediyor.

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