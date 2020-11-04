Büyükçekmece'de tarlada erkek cesedi bulundu

BÜYÜKÇEKMECE'de tarlada koyunlarını otlatan çoban tarafından erkek cesedi bulundu. Cesedin yanında silah olduğu öğrenilirken, polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.