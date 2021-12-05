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Büyükçekmece'de teknelerin üzerine düşen paramotorun pilotu öldü

BÜYÜKÇEKMECE'de, kıyıdaki teknelerin üzerine düşen paramotorun pilotu Mutlu Kazım Özaslan hayatını kaybetti. Kazayı gören Hikmet Toprak, "Çok alçak uçuyordu. Hatta kendisine el salladım. 5 dakika sonra düştü" dedi.
Büyükçekmece'de teknelerin üzerine düşen paramotorun pilotu öldü

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Büyükçekmece Sahili'nde meydana geldi. Mutlu Kazım Özaslan'ın kullandığı paramotor, sahil kesiminde bilinmeyen nedenle irtifa kaybederek, kıyıdaki teknelerin üzerine düştü. Paramotorun düştüğünü gören vatandaşlar, pilotun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı pilot Mutlu Kazım Özaslan, sağlık ekipleri tarafından Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özaslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

 

"5 DAKİKA ÖNCE KENDİSİNE EL SALLAMIŞTIM" 

Kazayı gören Hikmet Toprak, "Sahilde iki arkadaş yürüyorduk. Çok alçak uçuyordu, el salladım. Aradan 5 dakika geçmedi, baktım millet koşuyor. Düşmüş. Polisi ve ambulansı aramışlar. Paramotorun iplerini kestiler. Yüzü simsiyah olmuştu. Öldü, buradayken bile nefes almıyordu" dedi.

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