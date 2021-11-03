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Büyükelçi Ceyhun, Avusturya’daki terör saldırında yaralanan polise yardım eden Türklerle görüştü

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım 2020’de 4 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısında yaralanan polis memuru ve sivillere yardım eden Türk gençler Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen, o gece yaşananları anlattı.
Büyükelçi Ceyhun, Avusturya’daki terör saldırında yaralanan polise yardım eden Türklerle görüştü

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Gültekin ve Özen'le büyükelçilikte bir araya geldi.

Farklı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarının da yer aldığı programda Ceyhun, geçen yıl 4 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının Viyana’da yaşayan herkesi derinden etkilediğini belirterek, saldırıda yaşamını yitiren sivilleri saygıyla andığını ifade etti.

"Bu iki kahraman Türk genci unutulmamalı"

Ceyhun, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen’nin unutulmaması gereken iki değerli kahraman olduğunu vurgulayarak, "Bu iki kahramanımızın Viyana Türk toplumu tarafından hiçbir zaman unutulmaması gerekiyor. Çünkü onlar bir yıl önce burada teröre karşı çok güzel bir vatandaşlık örneği gösterdiler." diye konuştu.

O gece Gültekin ve Özen'in sergilediği kahramanca tutumun, korkunç terör saldırısından nemalanmak isteyenlere gerekli yanıtı verdiğine işaret eden Ceyhun, "İki Türk gencin, kahramanca ortaya çıkıp, Avusturyalı, Viyanalı bir polisi kurtarmaları ve açıkça teröriste karşı dik durmaları, üstelik de ateş altında dik durmaları, birçok insana gösterdi ki biz bu konuda çok açık ve netiz, teröre karşı tavrımız ortada. Türk ve Müslümanlar olarak terörü lanetleyenlerin başında biz geliyoruz." dedi.

Ağır yaralı bir polis memurunu ambulansa taşıyarak hayatta kalmasına yardımcı olan Özen ve Gültekin de o gece yaşananları bir kez daha anlattı.

Teröristle burun buruna geldiler

Özen, yaşadıkları en dikkat çekici olaylardan birinin de arkadaşı Gültekin'in teröristle karşı karşıya gelmesi olduğunu belirterek, "Kendisini yere atmasaydı belki aramızda değildi bugün." ifadesini kullandı.

Terör eyleminde gösterdikleri kahramanlık nedeniyle Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig’in kendileriyle görüştüğünü belirten Özen, hem belediye başkanı hem de Viyana Emniyet Müdürlüğünden onur ve cesaret madalyası takdim edildiğini anlattı.

Gültekin de saldırının yaşandığı yerden her geçtiklerinde o geceyi hatırladıklarını, yaşadıkları olayların kendilerinde iz bıraktığını ifade etti.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve çok sayıda devlet büyüğünün kendileriyle çok yakından ilgilendiğini dile getiren Gültekin, desteklerinden ötürü her birine ayrı yarı teşekkür etti.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 2 Kasım 2020’de düzenlenen terör saldırısında 4 sivil hayatını kaybetmiş, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu çok sayıda vatandaş yaralanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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