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Büyükelçiden Başkan Altınok'a ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev iki ülke dostluğuna ilişkin sıcak mesajlar verdi. 
Büyükelçiden Başkan Altınok'a ziyaret

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanı seçilmesinin ardından hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Başkan Altınok’un makamında sıcak ve samimi bir havada geçen ikili görüşmede Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, iki ülke dostluğunun ebediyete kadar devam edeceğini ifade ederken, Başkan Altınok da, “Kardeş Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke biziz. Binlerce yıldan beri aynı kültür coğrafyasındaki iki ülke arasında kültürel bağları güçlendirme adına güzel çalışmalar yapacağız. Türk dünyasının yaşayan efsanelerinden, ölümsüz eserler bırakan ünlü yazarımız Cengiz Aytmatov’un ülkesi Kırgızistan’la kardeşlik hukukumuz ilelebet devam edecek” ifadelerini kullandı.

DOST İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Altınok, ziyaretten duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, "Dostluğumuz baki, her zaman Keçiören`e bekleriz. Sayın Büyükelçimize ziyaretleri için teşekkür ediyor, kardeş Kırgız halkına da selamlarımı iletiyorum. Ramazan-ı Şerifleri mübarek olsun” dedi. 
Büyükelçi Ömüraliyev da, Altınok’un yeni dönemde de başarılarıyla adından söz ettireceğine ve iki ülke dostluğuna önemli katkılar sunacağına inandıklarını dile getirdi. 
 

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