Büyükelçiler Başkan Yavaş’ı makamında ziyaret ettiler

Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan, Türk Hareket Partisi Temsilcileri Cabir Doko, İlhan Rahman ve Necip Aydar ile Fransa Büyükelçisi Charles Fries, Başkan Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

MAKEDONYA İLE ORTAK PROJELER

Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan ve beraberindeki heyetin ziyaretinde Ankara-Makedonya arasında ortak projeler yapılması ve iş birliği konuları gündeme geldi.

Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Hasan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinin imkanları, olanakları Makedonya Cumhuriyeti’nin devlet bütçesinden fazla. Hala içme suyunun olmadığı hala telekomünikasyonun ulaşmadığı Türk köyleri var. Burada küçük en azından sembolik bazı çalışmalarla, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük belediyelerinin katkısını da göstermeyi düşünüyoruz, hedefliyoruz. Bu konuda sizin katkınızı ve yardımınızı bekliyoruz” dedi.

ANKARA, PARİS İLE KARDEŞ ŞEHİR OLMA YOLUNDA

Başkan Yavaş’ı yeni görevi nedeniyle tebrik eden Fries, “Ankara ile ilgili projeleriniz, hedefleriniz ve iddialarınız ile ilgili biz Büyükelçilik olarak size yardımcı olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyarız” dedi.

Paris ile kardeş kent olma konusunun da görüşüldüğü ziyarette Fransız Büyükelçi, “Paris ile kardeş şehir olma fikri, gerçekten çok mükemmel bir fikir ve biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız” değerlendirmesinde bulunurken, Başkan Yavaş da Ankara’nın Paris ile kardeş kent olmasından mutluluk duyacağını söyledi.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN FRANSA’YA MAÇ TEKLİFİ

Ziyarette MKE Ankaragücü’nden bahseden Başkan Yavaş, MKE Ankaragücü’nün Fransa’nın ünlü bir futbol takımıyla bir hazırlık maçı yapması önerisinde bulundu ve şöyle konuştu:

“MKE Ankaragücü Takımımızın, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılına şampiyon girmesini istiyorum. Hem uluslararası alanda tanınması hem de kaynak yaratmak açısından Fransa’nın ünlü bir takımıyla Ankara’da bir hazırlık maçı yapmasını sağlayabilirseniz çok sevinirim. Televizyon gelirleri, seyirci hasılatını da düşünürsek Fransa’nın ünlü bir takımının Ankaragücü ile maç yapması bütün dünyada tanınmasını da sağlar. Başkent kimliğimize de faydası olur.”



