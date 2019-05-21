Büyükelçilere iftar yemeği

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükelçiler ve yabancı misyon şeflerine iftar yemeği verdi.

Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen iftar davetine büyükelçiler yoğun katılım sağlarken, Başkan Mansur Yavaş, misafirlerini kapıda karşıladı.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN BİRLİK ÇAĞRISI

Büyükelçilerle yakından ilgilenen Başkan Yavaş, göreve başlamasının ardından bazı büyükelçilerle tanışma fırsatı bulduğunu, tanışamadıklarıyla da en kısa sürede bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmayı planladığını söyledi.

“Ankara’yı kentimizin tüm paydaşlarıyla birlikte ortak akıl ile yöneteceğiz” diyen Başkan Yavaş, bu vaadinin arkasında olduğunun altını çizerek, birlik ve dayanışma mesajları verdi:

“Siz değerli büyükelçiler ve misyon şefleri, bir taraftan ülkenizi, diğer taraftan da devlet başkanlarınızı burada temsil ediyorsunuz. Diğer taraftan da Ankara’nın, Türkiye’nin sakinlerisiniz. Öneri ve görüşleriniz bizim için katkı olacak. Ekonomik, kültürel ve teknik ilişkilerimizin artırılmasının yanında, Ankara halkının yaşam kalitesi yönündeki önerileriniz de büyük mutluluk ve şükranla karşılanacak. Ramazan Ayı demek sevgi, dayanışma ve paylaşma ayı demektir. Ramazan; empati yapmak, yoksul ve muhtaç insanları daha iyi anlamak demektir. Ramazan’da artan manevi bolluk ve bereketin bütün dünyayı kapsamasını diliyorum. Savaşların, terörün, çatışmanın, açlığın, felaketin biran evvel durmasını temenni ediyorum.”

BÜYÜKELÇİLERDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

İftar yemeğinde bir konuşma yapan Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann ise Başkan Yavaş’ın iftar daveti için teşekkür etti, “İftar yemeğinize katılmaktan büyük bir zevk ve şeref duydum” dedi. Başkent Ankara’nın önemli bir başkent olduğunu vurgulayan Erdmann, Başkan Mansur Yavaş’ı 31 Mart’taki seçim galibiyeti nedeniyle tebrik ederek, başarılar diledi. Büyükelçiler ile beraber aile fotoğrafı çektiren Başkan Yavaş, büyükelçilere Beypazarı Havuçlu Lokumu ile üzerinde Türk Bayrağı olan rozet armağan etti.

