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Büyükşehir 9 aracını satışa çıkarıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın israfla mücadele ve tasarruf dönemini başlatmasının ardından tüm birimler harekete geçti.
Büyükşehir 9 aracını satışa çıkarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tasarruf odaklı uygulamalar başta olmak üzere israfla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Geçmiş dönemde alınan ve Büyükşehir Belediyesi birimlerinde kullanılan yüksek maliyetli lüks sınıfa giren araçlar birer birer satılıyor. ANFA Genel Müdürlüğü de bünyesinde hizmet veren ticari ve lüks sınıfa giren toplam 9 aracın satışı için 7 Aralık’ta ihaleye çıkıyor.

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1 MİLYON TL’DEN FAZLA GELİR ELDE EDİLMESİ BEKLENİYOR 
ANFA Genel Müdürlüğü tarafından 7’si ticari, 2’si binek lüks aracın satışı, 7 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 15.00’da açık artırma yöntemiyle ayrı ayrı yapılacak. İhale, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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İhale kapsamında satışa çıkan ihtiyaç fazlası 4 adet 2009, 3 adet 2010 model ticari araç ile 1 adet 2012 ve 1 adet 2018 model lüks aracın satışından 1 milyon TL’nin üzerinde gelir elde edilmesi bekleniyor.

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2020 yılı içinde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 3 lüks aracın satışından 2 milyon 101 bin TL, BELKA A.Ş tarafından düzenlenen 4 lüks aracın satışından da 2 milyon 277 bin 500 TL gelir elde edildi.

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