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Büyükşehir afet gönüllüleri arıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de meydana gelebilecek olası bir afet durumunda sahada görev yapacak afet gönüllülerine eğitim vermeye hazırlanıyor.
Büyükşehir afet gönüllüleri arıyor

‘Afet Gönüllüsü’ olmak isteyen vatandaşların, “https://forms.ankara.bel.tr/afetgonulluleri/basvuru” adresi üzerinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Türkiye’nin herhangi bir yerinde meydana gelebilecek olası bir afet durumuna yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, afet gönüllüleri arıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, deprem ve benzeri afet anında sahada görev yapmak üzere eğitim almak isteyen gönüllü vatandaşlardan başvuru almaya başladı.
       
OLASI BİR AFET DURUMUNDA HAYAT KURTARACAKLAR
Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek eğitimleri tamamlayıp sahada olası bir afet durumunda hayat kurtarmak isteyen afet gönüllüleri, başvuru formuna, “https://forms.ankara.bel.tr/afetgonulluleri/basvuru” adresi üzerinden ulaşabilecek. 

18 yaşın üstündeki tüm vatandaşların başvurabileceği bir eğitim programı hazırladıklarını belirten Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, şu bilgileri verdi:
“Türkiye depremler ülkesi, doğal afetlerin sık sık yaşandığı bir ülke. Son depremlerle gördük ki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları çok değerli. Bu yıl aynı zamanda Türkiye’de afet farkındalık yılı. Biz bu kapsamda Türkiye’deki gönüllü vatandaşlara eğitim vermek istiyoruz. Bu alanda geniş ve güçlü bir gönüllü ekibine Ankara Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde gerekli eğitimleri vererek Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir afet olduğu zaman hazır halde olmalarını sağlamak istiyoruz. Sahaya inildiğinde AFAD’ın koordinasyonunda yetkin eğitimleri almış kişilerin görev yapması çok önemli. Biz bu kapsamda ekiplerin doğru zamanda sahaya gitmesini, orada doğru görevler yapmasını sağlamak için Büyükşehir Belediyesinin bütün imkanlarını seferber etmek istiyoruz.”

AFET GÖNÜLLÜSÜ ORDUSU KURULACAK
Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi bünyesinde çalışacak olan gönüllülerden 18 yaş ve üzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve eğitim programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması isteniyor. 

Gönüllülerin sağlık durumlarının alan çalışmasına ve seyahate uygun olmasına da dikkat edilecek başvurularda gönüllü olarak çalışacak kişiler; bilgi, birikim ve becerilerini tamamen kendi istekleri dahilinde toplum yararına kullandıkları için herhangi bir ücret almayacak.

Çevrim içi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerine tabi tutulacak olan gönüllülerden başarılı olanlara sertifika verilecek. Her afet gönüllüsüne afet çantası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi amblemi olan bir kıyafet de hediye edilecek.

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