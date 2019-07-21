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Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş büyükelçilerle buluştu

Başkan Yavaş, büyükelçilerle iş birliği ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş büyükelçilerle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a tebrik ziyaretleri sürüyor. Yerli ve yabancı konuklarını makamında ağırlamaya devam eden Başkan Yavaş’a yoğun ilgi gösteren büyükelçiler ve yabancı misyon şefleri, sık sık ziyaretlerde bulunuyor.

DIŞ POLİTİKA, İKİLİ İLİŞKİLER VE ANKARA PROJELERİ ANA GÜNDEM

Makamına gelen büyükelçilerle yakından ilgilenen Başkan Yavaş, Başkent’te hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlatıyor.

Son olarak İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Yunanistan Büyükelçisi Petros Mavroidis, Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji, Ürdün Büyükelçisi İsmail Issa Rifaie, Sudan Büyükelçisi Dr. Yousif A.T. Elkordofani, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Alonso Campos Fallas, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski ve Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ile İsrail Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Roey Gilad, Başkan Yavaş’ı ziyaret etti.

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Ziyarete gelen büyükelçilerle ve yabancı misyon şefleriyle ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunan Başkan Yavaş, ortak projeler hakkında ülkelerin iş birliği tekliflerine ise sıcak baktıklarını söyledi.  

ANKARA İLE ROMA KARDEŞ ŞEHİR OLMA YOLUNDA

İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, iki ülke arasındaki ilişkiler kadar şehirler ve yerel yönetimler seviyesinde de ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirterek, “Şehirler ve belediye başkanları arasındaki ilişkileri genişletmek ve derinleştirmek gerekiyor. Bu konuda kolaylık sağlamaya hazırız” dedi.

Yavaş da, Ankara ile Roma arasındaki kardeş şehir protokolünün tamamlanmasından yana olduğuna vurgu yaparak, “Ankara ile Roma arasındaki kardeş başkent ilişkisini tamamlayalım. Sadece imzaya kalmış. Kardeş şehir ilişkisi başladıktan sonra Sayın Büyükelçi ve Sayın Belediye Başkanı ile iletişime geçerek hangi konularda iş birliği yapacağımızı kendileriyle görüşmek isteriz” değerlendirmesinde bulundu. 
 

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