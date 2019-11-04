Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilçe ziyaretlerine devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe muhtarlarıyla birlikte ihtiyaçların belirlenmesi ve sorunların çözümü için yaptığı toplantılara devam ediyor.

Başkan Yavaş, Beypazarı’ndan sonra ikinci ziyaretini Mamak ilçesine gerçekleştirdi. Toplantıda ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun, Fen İşleri Daire Başkanı Erol Gündüz, Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı İbrahim Hayri Korkmaz ve EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri muhtarların taleplerini hem yazılı olarak not aldı hem de sözlü olarak dinledi.

ÖNCELİK VATANDAŞIN TALEPLERİ

Mahalle muhtarları ile gerçekleştirdiği toplantılarda, vatandaşların öncelikli taleplerine göre işlem yapmaya çalıştıklarını belirten ve tek tek bütün muhtarları dinleyen Başkan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tarzımız şu; demokrasinin en önemli birimlerinden birisi muhtarlar. Sizlerin bizi yönlendirmesini istiyoruz. Vatandaş en kolay size ulaşıyor. Sizden talepte bulunacaklar, siz de bizden talepte bulunacaksınız. Çünkü biz belediye olarak vatandaşın parasını harcıyoruz. İşin sahibi vatandaş. Mahallenin ihtiyacını en iyi muhtar bilir. Dolayısıyla sizler bize ileteceksiniz. Bunun için bir mobil uygulama yapıyoruz. Bitmek üzere, kısa zamanda basın önünde tanıtımını yapacağız. Muhtar uygulaması vasıtasıyla mahallenizde gördüğünüz en ufak bir olumsuzluğun, bir çukurun fotoğrafını çekip gönderebileceksiniz. Telefonla direkt olarak arayabileceksiniz. Karşınızda sizin yetkili muhatabınız olacak. İlgili birime talimat verecek ve biran önce oradaki aksaklık giderilecek.”

BÜYÜKŞEHİR’DEN KAR VE BUZLA MÜCADELEYE DESTEK

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kar ve buzla mücadele çalışmalarına başladıklarını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tuzlama çalışmalarının imece usulüyle yapılabileceğini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Muhtarlarımızın yeri müsait olanlara ya da mahallede kendi aranızdan seçeceğiniz gönüllü arkadaşlarınıza tuz dağıtacağız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ana caddelere ulaşmaya çalışıyoruz. Her türlü tedbiri alacağız ama bu sefer sokaklardan kar sebebi ile çıkılamıyor. Ara sokaklardan çıkamadıktan sonra Büyükşehir Belediyesi’nin ana caddeyi açmasının çok anlamı kalmıyor. Tuzlarımızı aldık, hazır. Bu konuda sizlerden yardım istiyoruz. Muhtar arkadaşlarımız bildirirse özellikle dik yokuşlu ve problem yaşanan sokaklar için şimdiden tuzları gönderelim. İyi bir şekilde muhafaza edelim bittikçe takviye yapalım.”

HAKSIZ YARDIMLARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye’sinden haksız yardım alanların önüne Hemşehri Kart sayesinde geçileceğini, bunun için de muhtarların doğru tespitler yapması gerektiğinin altını çizen Başkan Yavaş, “Yılbaşında Halk Kart uygulamasına geçiyoruz. Sizlerden bu konuda yardım istiyoruz. Yardım alan kişilerin tespitini iyi yapalım. İhtiyacı olmayanı tespit edelim ki yardıma daha çok ihtiyacı olana daha fazla yardım edelim. Sizlere burada çok fazla iş düşüyor” dedi.

YENİ ASFALT PROGRAMI HAZIR

Hava şartları el verdikçe Başkent’in birçok noktasında asfalt çalışmasının yapıldığını belirten Başkan Yavaş, önemli açıklamalarda bulundu:

“Biz nisan ayında göreve geldik. Bize göre fuzuli olan harcamaları ortadan kaldırıyoruz. Maalesef seçimlerden sonra eski dönemde yapılmayan kesintiler şuan yapılıyor. Metroya yılda 11 milyon TL para ödüyorduk, şimdi ayda 18 milyon TL ödüyoruz. Yani yılda 11 milyon öderken şimdi yaklaşık 220 milyon TL ödüyoruz. Bir yandan onları öderken bir yandan da sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Büyük ölçüde belediye kadrolarımızı kurduk. Sizlerden gelen talepler üzerine yollarda bir kısım tamiratlar yapıldı. Yeni bir ihale yaptık. Canlı yayınlanan, açık bir ihale yaptığımız için Kamu İhale Kurumu’na bildirerek yapıyoruz. 5 firmayı çağırıp ‘gelin hanginize ihaleyi vereceksek verelim’ diyebilirdik ama o zaman rekabet oluşmuyor. En son yaptığımız bir ihaleye, 19 firma katıldı ve yaklaşık maliyeti 404 milyon olan ihale 244 milyona gitti. İlan ve itiraz süreleri bitti. Geçen hafta pazartesi günü imzalarımızı attık. Hava şartları el verdikçe sıcak asfalt çalışmalarına devam edeceğiz. Ankara’nın merkezi dışındaki bütün köy yollarını beton yol yapıyoruz. Beton yol çok daha ucuz ve dayanıklı. Bunların ihalesini şimdiden hazırlıyoruz. Asfalt ve yol problemlerini ortadan kaldıracağız.”

BAŞKENT’İN RİSK HARİTASI ÇIKARILIYOR

İklim değişikliğinden kaynaklı su taşkınları ve sellerden etkilenmemek için Başkent’in afet haritasını çıkaracaklarını söyleyen Başkan Yavaş, “Mamak ilçesi geri kalmışlıkla şikayet ediyor. ASKİ Genel Müdürüm burada, ben televizyonlarda sele kapılan araç görüntüsünü bir daha görmek istemiyorum. Siz muhtarlarımızın yardımcı olmasını istiyorum. Şu anda Ankara’nın risk haritasını çıkarıyoruz. Sel basma ihtimali olan noktaları çıkarıyoruz. Kar ve buzdan etkilenen bölgelerin listesini çıkarıyoruz. Bize düşen tedbir almak” diye konuştu.