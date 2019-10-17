Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mimarlarla buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kurum peyzaj mimarlarıyla bir araya gelerek, Başkent’in gelecek yeşil alan projelerini masaya yatırdı.

“Ben sizden prestij parklarımız içindeki eksikleri tespit edip gidermenizi ve Başkentimize yeni prestij parklar ortaya çıkarmanızı istiyorum” diyen Başkan Yavaş, tek tek peyzaj mimarlarının önerilerini de dinledi.

DAHA YEŞİL BİR BAŞKENT HEDEFİ



Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ANFA Genel Müdürlüğü’nde çalışan peyzaj mimarlarıyla Başkent’in rekreasyon alanlarının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Yavaş, iklime uygun bitki kullanımı konusunda kararlı olduklarını söyledi.



Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş ve ANFA Genel Müdürü Semih Narlıoğlu da peyzaj çalışmalarına yönelik düşüncelerini paylaşırken, Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi’nin 954 mahalle ve ilçelerle birlikte toplamda 40 bölgede çalışma yürüttüğü mevcut parkları iyileştirerek, Başkent’i daha yeşil bir kent haline dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

BAŞKENT PARKLARINDA DÖNÜŞÜM ZAMANI



Prestij parklardan başlayarak, refüjler ve diğer alanlarda gerekli bakımların yapılmasını isteyen Başkan Yavaş, yeşil alanlarda dönüşüm startı verdiklerini şu sözlerle anlattı:

“Mahalle içleri de dahil olmak üzere önümüzdeki yılları da hedefleyerek, daha yeşil alan ve rekreasyon alanı yapacağız. Ben yeni parklarda yapılar ve imalatlar istemiyorum. Avrupa’da parkların içinde en fazla bir tane kafe, lavabo ve çocuklar için bir oyun alanı var. Parklar daha doğal alanlardan oluşsun, insanlar çocuklarıyla birlikte bisiklete binsin, piknik yapsın istiyorum. Parklarda artık mangal olmasın. Özellikle prestij parklarımızda pis tuvaletimiz olmamalı, tuvalet ihtiyacı dikkate alınmalı. İnsan sayısına göre temel ihtiyaçları belirleyin. Örneğin Seymenler Parkı’nın tuvaleti ile ilgili çok şikayet aldım. Oraya seyyar tuvaletse seyyar tuvalet, güvenlikse güvenlik ne gerekiyorsa yapılsın. Dış ilçelerdeki parkları ilçe belediyeleri isterse onlara vereceğiz. Şikayetlerin artık olmasını istemiyorum. Çöp kutusu, ışıklandırma, temizlik gibi en temel konularda gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorum. Bizim hatamızdan kaynaklı hiçbir şey olmasın.”

YENİ PARKLAR GELİYOR



Amaçlarının Başkentlileri belli başlı parklara yoğunlaştırmamak olduğunu ifade eden Başkan Yavaş; Çubuk, Atatürk Orman Çiftliği, Zafer Meydanı ve belirlenen birçok noktada yeni parklar yapacaklarını söyledi.



Peyzaj mimarlarından ilkbahar aylarında uygulanmak üzere yeni projeler hazırlamalarını da isteyen Başkan Yavaş, “Refüjlere dikilen ağaçların çoğu kuruyor. Ağaçlar dikilmemesi gereken yerlere dikilmiş. Biz bu ağaçları koruyabildiğimiz yere kadar korumaya ve yaşatmaya çalışacağız” dedi.



BİTKİ EKONOMİSİ



Başkan Yavaş’ın talimatıyla refüj alanları dahil birçok alanda lavanta gibi Başkent iklimine uygun ve ekonomik bitkiler kullanacaklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, yeni yıldan itibaren peyzaj çalışmalarının tamamını belediye çalışanlarıyla birlikte yürüteceklerini ifade etti.



Güldaş, Başkent genelinde 8 milyon metrekare çim, 4 milyon 365 bin metrekare çalı, 141 bin 569 metrekare alanda da çiçek olmak üzere toplamda 12 milyon 775 bin metrekare yeşil alandan sorumlu olduklarının altını çizdi.