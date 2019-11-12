Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Nallıhan ve Güdül'de ziyaret gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, muhtarlarla birlikte ihtiyaçların belirlenmesi ve sorunların çözümü için yaptığı toplantılara devam ediyor.

Daha önce Beypazarı ve Mamak muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Yavaş, son olarak Nallıhan ve Güdül ilçelerini ziyaret etti. Yavaş ve bürokratları muhtarların taleplerini hem yazılı olarak not aldı hem de sözlü olarak dinledi. Yavaş, iki ilçe ziyareti sırasında esnafı da ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.



“KIŞ İÇİNDE PLANLAYIP, BAHARDA İHALE EDECEĞİZ”

Toplantılarda, muhtarları tek tek dinleyen Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki sene yapılacak bütün yatırımları toparlamak için bir hazırlık içindeyiz. Ben buraya ajandayla defterle gelmedim, hangi köyden ne kadar oy çıktı, önce kime hizmet edeceğiz diye bir anlayışımız yok. Gücümüzün yettiği kadar, köylerimizin hemen hemen hepsinde su musluktan akacak, kanalizasyon açıktan akmayacak ve yollarımız pırıl pırıl olacak. Kış içinde planlayıp, baharda ihale eder hale geleceğiz. Ancak, şu anda acil yapılması gereken işleriniz varsa onları da yapacağız. Grup yollarının hepsini beton yapmaya karar verdik, daha uzun ömürlü olacak. Köy içi imarlarını bir an önce bitirip, inşaat yapmak isteyenlerin önünü açmayı hedefliyoruz. Bunun için de 11 tane proje hazırladık. Bunu, kim o projeyi uygulamak isterse en azından elektrik betonarme projesine falan para harcamadan, direkt onaylanmış projeyi yapma imkanı bulsun diye yaptık.”

MUHTARLARA ÖZEL MOBİL UYGULAMA

“Geçen dönemden bize gelen bir diğer önemli şikayet; ‘Biz belediyeye ulaşmakta zorlanıyoruz’ oldu” diyerek, konuşmasına devam eden Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bize daha kolay ulaşmanız için de bir uygulama geliştirdik. Görevli arkadaşlarımız sizlerin telefonuna bu uygulamayı indirecekler. Burada Yüksel Arslan hemşehriniz var, sizlerden artık o sorumlu olacak. Uygulama ile mesaj attığınız zaman hemen yetkilimize ulaşacaksınız. Görüntülü arayabileceksiniz, sesli gönderebileceksiniz, konum atabileceksiniz… O anda, nerede hangi problem var, anında göreceğiz. Biz sizlerin parasıyla Ankara’yı idare ediyoruz. O zaman yapacağımız işleri yaparken sizlerin taleplerini alıp, o doğrultuda paranızı harcamamız lazım.”

“ANKARA İÇİN BİR ŞEYLER ÜRETİN İSTİYORUZ”

Güneş enerjisiyle ilgili konuda çalışmaların sürdüğünü belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sonradan mahalle olan köylerde güneş enerjisini temin edeceğiz. Köylerde yaşayan insanların su parasını yok pahasına indirdik, elektriği de ucuza temin etmesini istiyoruz. Yetmediği yerde elektriği kullanacaksınız. Ankara için bir şeyler üretin istiyoruz. Sizlere destek olacağız. Nallıhan’ın iklimi uygun. Şimdiye kadar Almanya’dan 1500-2000 Euro’ya, bugünkü parayla tanesi 40 bin lira olan ağaçlar ithal edilmişti. Aslında Ankara iklimine en uygun ağaçlar bu bölgede yetişiyor. Buralardan satın alacağız. Halk Ekmek, Halk Market oluyor. İsteyen bakkallara bayilik vereceğiz. Onların dış görünüşünü değiştireceğiz. Meyve sebzelerinizi buralarda pazarlayacağız. Direkt üreticiden tüketiciye ulaşacak.”

BÜYÜKŞEHİR’DEN KAR VE BUZLA MÜCADELEYE DESTEK

Başkan Yavaş, kış aylarında kar ve buzla mücadelede tuzlamanın imece usulüyle yapılabileceğini de ifade ederek, “Muhtarlarımıza ya da mahallede kendi aranızdan seçeceğiniz gönüllü arkadaşlarınıza tuz dağıtacağız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ana caddelere ulaşmaya çalışıyoruz. Ara sokaklardan çıkamadıktan sonra Büyükşehir Belediyesi’nin ana caddeyi açmasının çok anlamı kalmıyor. Bu konuda sizlerden yardım istiyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden haksız yardım alanların önüne Hemşehri Kart sayesinde geçileceğini de vurgulayan Başkan Yavaş, bunun için de muhtarların doğru tespitler yapması gerektiğinin altını çizdi.