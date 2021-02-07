  • BIST 1.527
  • Altın 411,312
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 17 °C
»

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Hes Kablo Kayserispor yenişemedi

Ligin 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor ile puanları paylaştı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Hes Kablo Kayserispor yenişemedi

Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Hes Kablo Kayserispor, 1-1 berabere kaldı.
28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Da Costa'nın ceza sahasına doğru havalandırdığı topa hareketlenen Butko, tek pasla meşin yuvarlağı içeri çevirmek istedi. Ceza sahasında Avramovski topa müdahale etti. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Avramovski'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Aatıf, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

31. dakikada hızlı gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın arka direğe ortasında Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Sabovic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest atışta top direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı
60. dakikada kendi yarı sahasından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Cenk Ahmet Alkılıç'ın sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

72. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Aziz Eraltay'ın ceza sahası ön çizgisine doğru verdiği pasta meşin yuvarlak savunmadan sekti. Kaleci Szumski ile karşı karşıya kalan İlhan Parlak, topu ağlara gönderdi: 1-1

74. dakikada İlhan Parlak'ın göğsüyle indirdiği topa Avramovski çok sert vurdu. Kaleci Szumski topu kornere çeldi.

82. dakikada ceza sahası önünde rakibini geçen Ricardo Gomes'in vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu kontrol etti.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NBA'de Stephen Curry'nin 57 sayısı Warriors'a yetmedi07 Şubat 2021 Pazar 10:50
  • Fenerbahçe'den ofsayt kararına tepki07 Şubat 2021 Pazar 09:16
  • Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu06 Şubat 2021 Cumartesi 09:47
  • Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü05 Şubat 2021 Cuma 21:01
  • Rıza Çalımbay: Ligde iyi bir yere geleceğiz05 Şubat 2021 Cuma 21:00
  • Galatasaray, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı05 Şubat 2021 Cuma 19:16
  • Fenerbahçe, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı05 Şubat 2021 Cuma 19:07
  • Ajax, yeni transferi Haller'i UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak05 Şubat 2021 Cuma 15:14
  • Genç basketbolcu Ecrin Mart, sponsor desteğiyle yeni başarılar peşinde05 Şubat 2021 Cuma 12:59
  • Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı05 Şubat 2021 Cuma 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti