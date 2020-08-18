  • BIST 1.086
  • Altın 476,895
  • Dolar 7,3807
  • Euro 8,7855
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Emrah Başsan'ın yeni sözleşmesi 2 yıllık

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tekrar anlaşma sağlanan Emrah Başsan'ın sözleşme süresinin 2 yıl olduğu duyuruldu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Emrah Başsan'ın yeni sözleşmesi 2 yıllık

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tekrar anlaşma sağlanan Emrah Başsan'ın sözleşme süresinin 2 yıl olduğu duyuruldu.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde kontrolden geçen futbolcumuz Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." denildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sözleşmesi sona eren Emrah Başsan ile anlaşma sağlandığını daha önce duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:14
  • Galatasaray'a yeni sponsor17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:04
  • N'Sakala'nın hedefi Hutchinson gibi Beşiktaş'ta 'efsane' olmak17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:04
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:01
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:00
  • İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nden Emre Belözoğlu'na teşekkür mesajı17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:57
  • TFF'den olağan genel kurul çağrısı17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:06
  • Galatasaray'da iki oyuncunun pozitif çıkan Kovid-19 testleri negatife döndü17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:53
  • Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Mensah İstanbul'a geldi17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:52
  • Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi bitiyor17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti