Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kulüp başkanı Ömer Düzgün oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, Hüseyin Üneş'in dün düzenlenen basın toplantısında kulüp başkanlığı görevini bıraktığı anımsatıldı.
Açıklamada, başkan vekili olarak görev yapan Ömer Düzgün'ün kulüp başkanlığına getirildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hüseyin Üneş'in dün düzenlenen basın toplantısında kulüp başkanlığı görevini bıraktığı anımsatıldı.
Açıklamada, başkan vekili olarak görev yapan Ömer Düzgün'ün kulüp başkanlığına getirildiği bildirildi.
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