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Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında toplandı.
Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı


Temmuz ayı toplantısının açılışında konuşan Başkan Yavaş, meclis üyelerine Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in resmi davetlisi olarak katıldığı 9. Moskova Kentsel Forumu ve Rusya’da gerçekleştirdiği temasları hakkında detaylı bilgi verdi.

RUSYA’DA BAŞKENT VE PROJELERİ KONUŞULDU

Rusya’da dünyadan çok sayıda belediye başkanının konuşmacı olarak katıldığı forumda Ankara’yı tanıttığını ve projelerini anlattığını belirten Başkan Yavaş, izlenimlerini şu sözlerle paylaştı:
“Forumda birinci oturumda ‘Kentsel Sağlık Yaklaşımı’ incelendi. Bütün dünya artık belediyelerde insan sağlığına uygun ulaşım, park yani belediye hizmetlerinin insanların doğumundan ölümüne kadar insanların sağlığını ilgilendirecek şekilde düzenlenmesi hususunu konuşuyor. Herkes ulaşım projeleri, yaya projeleri ve bisiklet yolları projeleri ile yaptığı incelemeleri birbiriyle paylaştı. Ben de forumun birinci gününde Küresel Mega Kentler İçin Çözümler temalı oturumunda konuşma yaptım. Yeni Kentsel Gündem, Şehirler Bugün Hangi Değerleri Hedef Alıyor oturumda bir sunum yaparak, Ankara’yı, Belediyemizin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ve Kentsel Projelerini anlattım.”

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ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE  SORUMLULUK DAVASI

Sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan Meclis Toplantısında gündem maddeleri, komisyon raporları ve önergeler görüşülürken, Başkan Yavaş, Belediye Şirketlerinin yönetimi konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. 

Şirketlerin yönetiminde ihmalleri olan yöneticileri tespit ederek, hukuki süreci başlattıklarını belirten Başkan Yavaş, şöyle konuştu:
“Eğer şirket yöneticileri, şirketin zararına şekilde çalışmalar yapıyorlarsa bunların hakkında sorumluluk davası açılacaktır ve açılmaktadır. Biz de şirketleri zarara uğratanlarla ilgili ihmal veya hatalı hareketleri olanları, yasaya aykırı iş tutanları mahkemeye vermeye devam ediyoruz.” 
    
 
 

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