Büyükşehir Belediyesi 100 konutu satışa çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi taşınmazları arasında yer alan 96’sı konut, 4’ü iş yeri olmak üzere toplam 100 gayrimenkulünü satışa çıkardı.

Yarın Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak ihaleyle konutlar kapalı zarf usulüyle satılacak. Konutların satışından en az 40 milyon 434 bin 897 TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

Belirli aralıklarla kaynak sağlayacak gayrimenkullerini satışa sunan Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ve Mamak ilçelerindeki gayrimenkullerini satacak.

EN AZ 40 MİLYON 434 BİN 897 TL GELİR BEKLENİYOR

Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından Çankaya İlçesi İlkbahar Mahallesi’nde yer alan 95 konut ve 1 dükkan, Çayyolu’nda 1 konut, Mamak Araplar Mahallesi’nde bulunan 3 dükkan kapalı teklif usulü ile satışa sunulacak.

En az 40 milyon 434 bin 897 TL gelir elde edilmesi beklenen taşınmazlar 2+1, 3+1 ve 4+1 oda ve salondan oluşuyor. İhalede hemen teslim konutların takdir edilen bedelleri 220 bin ile 700 bin TL arasında değişirken, dükkanlar da 59 bin 920 ile 2 milyon 881 bin 800 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunulacak.

Krediye uygun ve peşin olarak satışa sunulacak konutlar 120 ve 250 metrekare aralığında yer alırken, dükkanlar ise yaklaşık 18 metrekareden başlayarak 564 metrekareye kadar değişkenlik gösteriyor.

Konut ihaleleri, kapalı zarf usulüyle 20 Şubat Perşembe günü Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 B Blok 1.Kat Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda saat 14.00’da gerçekleştirilecek.

İhale şartnamesini ve diğer eklerini almak isteyen vatandaşların en geç 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00’a kadar Emlak ve İstimlak Dairesine başvurması, teklif mektuplarını ise en geç 20 Şubat Perşembe günü saat 12.00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına elden ya da iadeli taahhütlü olarak teslim etmeleri gerekiyor.