Büyükşehir Belediyesi Ankara WEB TV test yayınına başladı

Başkan Yavaş’ın verdiği talimatla kurulan WEB TV’de, ihalelerden faaliyetlere her şey vatandaşın gözünün önünde olacak.

Meclis oturumlarından mal ve hizmet alım ihalelerine, kültür-sanattan belgesel programlarına, spordan yeni projelere birçok hizmetin canlı olarak yayınlanacağı WEB TV’de Başkan Yavaş’ın önemli açıklamaları da yayınlanacak.

CANLI YAYINDA SORU CEVAP

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belli aralıklarla WEB TV canlı yayınlarına katılarak vatandaşların sorularına anlık olarak cevap verecek.

“www.ankara.com.tr” adresi üzerinden yayın hayatına başlayan ve internet üzerinden yayınlanacak Ankara WEB TV’de Büyükşehir Belediyesi birim yetkilileri Başkentlileri yakından ilgilendiren konularla ilgili önemli bilgilendirmeler yapacak.

ANKARA’NIN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan kanalda, profesyonel anlamda televizyon yayın ve yapımcılığına imkân sağlayan stüdyoda çeşitli programlar da yapılacak.

Kentin değişik noktalarında kültür-sanattan spora, yol ve hava durumundan çevre ve sağlık programlarına kadar farklı içerik ve formatlarda yayınlar yapılacağının bilgisini veren Büyükşehir Basın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “Test yayınımız başarılı bir şekilde ilerliyor. Kanalımız Ankara’nın tanıtımına da katkı sağlayacak. Ankara’nın dört bir yanından kent kültürüne, turizmine, ekonomisine katkı sağlayacak yayınlar yapacağız. Bir taraftan da Belediyemizin faaliyetlerini en hızlı şekilde Ankaralılar ile buluşturabileceğiz. WEB TV’nin resmi ismini ise vatandaşlarımızın fikirlerini de alarak belirleyeceğiz” dedi.

DÜNYANIN HER YERİNDEN İZLENEBİLECEK

Dünyanın her yerinden internet üzerinden “http://ankara.com.tr” adresinden izlenebilecek Ankara WEB TV, kısa bir süre içinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kent ekranları, ANKARAY ve Metro İstasyonları ile mobil uygulamalarla cep telefonlarından da takip edilebilecek.