Büyükşehir Belediyesi Ankara'daki bazı mezarlık fiyatlarını indirdi

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin toplantısında; Karşıyaka, Çimşit, Gölbaşı, Bağlum, Ortaköy ve Cebeci Asri Mezarlığında uygulanan beton mezar ücretlerinde indirim yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Başkentlilerin, en acılı günlerinde başından sonuna kadar yanlarında yer alan Büyükşehir Belediyesi, mezarlık defin ücret tarifelerinde indirim yaptı.

Mamak Ortaköy ve Sincan Çimşit Mezarlıklarındaki defin alanının tamamında indirime gidilirken, Karşıyaka Mezarlığındaki bazı parsellerde defin alan ücretlerinde indirim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı mezarlıklar arasında;

-Mamak Ortaköy ve Sincan Çimşit Mezarlığında beton mezar ücreti 600 TL’den 100 TL’ye indirilirken,

-Karşıyaka, Bağlum ve Gölbaşı Mezarlığında beton mezar ücreti değiştirilmeyerek 700 TL

olarak alınmaya devam edecek.

AİLE KABRİSTANLARINA YENİ FİYAT TARİFESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı mezarlıklardaki aile kabristanlarının ücretlerini de yeniden belirledi.

-Karşıyaka, Cebeci Asri, Gölbaşı ve Bağlum Mezarlıklarında aile kabristanlığında fiyat artışı yapılmazken, 30 bin TL olarak kaldı.

-Sincan ve Çimşit Mezarlıklarında aile kabristanları kişi başı 15 bin TL ve Ortaköy Mezarlığında ise 10 bin TL olarak tekrar belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Ankara il içi ve il dışı cenaze taşıma, uçak ile gönderme, vatandaşlara morg, tahta, yıkama ve kefen hizmetini ise ücretsiz sağlamaya devam ediyor.