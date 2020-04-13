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Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tüm ilçelerinde asfalt serim çalışmalarına hız verdi.
Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte şehrin birçok noktasında asfalt serim, yol genişletme ve yeni yol açımı çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kesintisiz trafik akışını sağlamak ve trafik yoğunluğunu azaltmak için 7/24 çalışmalarına devam ediyor.

HER İLÇEDE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte kısa süre içinde şu noktalarda asfalt, yol genişletme ve çizgi çalışmalarını tamamladı:

-Çankaya Beştepe Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde 350 metre Bütümlü temel + Binder asfalt ve yol çizgi çalışması,

-Çankaya Yaşamkent Mahallesi Dumlupınar Bulvarı köprü yan yol genişletme 120 metre Bütümlü Temel + Binder asfalt ve yol çizgi çalışması,

-Etimesgut Fatih Sultan Mahallesi 2427 Cadde ile Yaşamkent Köprülü Kavşak bağlantısı 150 metre Bütümlü temel + Binder asfalt ve yol çizgi çalışması, 

-Mamak Battalgazi Mahallesi Selçuk Caddesi uzunluk 1 kilometre ve 2 metre asfalt-çizgi çalışması,

-Gölbaşı Şafak Mahallesi Tek Yol Caddesi 150 metre asfalt ve çizgi çalışması,

-Kahramankazan Saray Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 1 kilometre asfalt ve çizgi çalışması,

-Kahramankazan Saray Mahallesi 346 Cadde 300 metre asfalt ve çizgi çalışması.

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YENİ YOLLAR YAPILIYOR

Şehrin dört bir yanında yeni yol açımı ile asfalt çalışmasını aralıksız sürdüren ve kısa sürede tamamlamayı planlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri;

-Kahramankazan Saray Mahallesi 222140-3530 adalar arası 2 bin 600 metre uzunluğunda imar yolu açım çalışmasının 450 metresini tamamlarken, kalan kısmı için çalışmalara devam ediyor,

-Çankaya Yaşamkent Mahallesi 3250 Cadde’de 2 kilometre 700 metre asfalt çalışmasını tamamlarken, 2 kilometre 100 metre asfalt serimi çalışmasına iki serim ekibiyle devam ediyor,

-Elmadağ Bülent Ecevit Caddesi - Arif Çalış Caddesi - Şehit İbrahim Göçen Caddesi olmak üzere toplam 3 kilometre 300 metre Bütümlü Temel çalışmasını tamamlarken, Binder çalışmasını ise sürdürüyor.

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