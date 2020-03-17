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Büyükşehir Belediyesi Başkent’te dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Büyükşehir ekipleri, kent genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlar dışında sivil toplum kuruluşlarının taleplerini de geri çevirmeyerek 7/24 hijyen çalışması yürütüyor.
Büyükşehir Belediyesi Başkent’te dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Son olarak Umreden dönenler başta olmak üzere yurt dışından gelen vatandaşlar EGO otobüsleriyle Gölbaşı’ndaki öğrenci yurtlarına taşınırken, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Türkiye Otelciler Birliği, Ankara Otelciler ve Hamamcılar Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne mekanların dezenfekte edilmesi konusunda uyarı yazısı gönderdi.

Kent genelinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını artıran Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının taleplerini de geri çevirmiyor.

BAŞKENT’İN GÜNDEMİ HİJYEN

Salgın hastalık riskine karşı hijyen çalışmaları aralıksız devam ederken, toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlar sık sık dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor.

Son olarak Umreden gelen vatandaşlar EGO otobüsleri ile Gölbaşı’ndaki öğrenci yurtlarına taşınırken, yurtların dezenfeksiyon işlemleri de titizlikle gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Büyükşehir bünyesinde kurulan komisyon salgın hastalıklarla mücadelede koordinasyonu sağlarken, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu bilgileri verdi:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak çok yoğun çalışma temposuna geçtik. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatları doğrultusunda 7/24 bütün ekiplerimiz çalışıyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temizlik ve dezenfeksiyonuna katkıda bulunuyoruz. TOBB’un merkez binalarında da dezenfeksiyon yaptık. Ankara’nın tamamında çalışmalarımız devam ediyor. Başkent’te gece 02.44’ten itibaren Umreden dönen yolcuların Gölbaşı’na nakli söz konusu oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de elimizden gelen gayreti gösterdik ve yolcuların nakli için sık sık dezenfekte edilen tüm otobüslerimizi seferber ettik.”

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ZABITADAN OTELLERE UYARI

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri Ankara Toptancı Hali’nde gün boyu temizlik çalışması gerçekleştirirken, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS A.Ş. ekipleri de Gençlik Parkı Kültür Merkezi ile şehrin birçok noktasında hijyen çalışması yaparak yoğun bir mesai harcadı.

Halk sağlığını korumak amacıyla önlemler alan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da salgın hastalık riskine karşı kentte denetimlerini artırdı. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç imzasıyla Türkiye Otelciler Birliği, Ankara Otelciler ve Hamamcılar Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne uyarı yazısı gönderildi. Umreden dönenler ile yurt dışından hava yolu ile Türkiye’ye gelen vatandaşların konakladığı ve karantina altında tutulduğu oteller ile Başkent genelindeki tüm otel ve konaklama tesislerinin dezenfekte edilmesi istendi.

İkinci bir emre kadar izinleri kaldırılan Büyükşehir ekipleri, 16 Mart Pazartesi gününden itibaren dolmuş ve dolmuş duraklarında da dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemine başlayacak.
       
      

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