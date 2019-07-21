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Büyükşehir Belediyesi Çankaya'daki kağıt ve hurda depolarını kaldırdı

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Çankaya ilçesinde izinsiz toplanan kağıt ve hurda depolarını kaldırdı.
Büyükşehir Belediyesi Çankaya'daki kağıt ve hurda depolarını kaldırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Başkent'in birçok noktasında gelen ihbarları değerlendirerek, atık, çöp ve hurda ile mücadelesine devam ediyor. Zabıta ekipleri son olarak Çankaya ilçesindeki Çaldağı Mevkii'nde izinsiz kağıt ve hurda toplayıcılarının depolama alanı olarak kullandığı bölgede temizlik operasyonu gerçekleştirdi.

ATIKLA MÜCADELEDE VATANDAŞ KATKISI

Mevkii’nde toplanan atıkların çadır ve barakalarda biriktirilmesi ve çevreye ağır kokunun yayılması üzerine harekete geçen Zabıta ekipleri, vatandaşların ihbarlarının önemine dikkat çekti. 

Büyükşehir Zabıtası, halk ve çevre sağlığını tehdit eden ve güvenlik riskleri oluşturan kağıt, plastik, hurda ve ambalaj atıklarının depolandığı alanları kaldırarak, tahliye etti.

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30 KAMYON ATIK GERİ DÖNÜŞÜME GİTTİ

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Karapınar Mahallesi Çaldağı Zabıtası ekipleriyle koordineli bir şekilde yürütülen operasyonla izinsiz kağıt ve hurda toplayıcılarının depolama alanları tespit edildi.

Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Mahalli Çevre Kurulu’nun kararına aykırı lisanssız ve izinsiz bir şekilde kağıt, plastik ambalaj atıkları ile hurda niteliğinde bulunan geri kazanılabilir atıkları depolayan, toplayan, ayrıştıran ve biriktirten kişilere müdahale eden ekipler, 150’ye yakın çadır ve barakayı kaldırdı. Bölgeden çıkarılan yaklaşık 30 kamyon atık malzeme, geri dönüşüm için Büyükşehir Belediyesi Çöp Ayrıştırma Merkezine taşındı.

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