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Büyükşehir Belediyesi çiftçilere yem bitkisi (macar fiği) tohumu dağıtımına başladı

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kış aylarında ekimi yapılan yem bitkisi (macar fiği) tohumu dağıtımına başladı.
Büyükşehir Belediyesi çiftçilere yem bitkisi (macar fiği) tohumu dağıtımına başladı

Başkentli çiftçilerin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 25 ilçede dağıtılacak 204 ton macar fiği tohumu, soğuk hava şartlarına dayanıklı olması özelliğiyle bilinirken, içerdiği bol protein nedeniyle hayvan yemi olarak kullanılıyor. 

Macar fiği tohumu dağıtımına Ayaş, Güdül, Polatlı, Haymana, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Sincan’dan başlanırken, Polatlı’daki dağıtım törenine Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Tekeli, Polatlı İlçe Tarım Müdürü Burhanettin Sütçü, Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu ve çok sayıda çiftçi katıldı.

BAŞKENT’TE ÖNCELİK KIRSAL KALKINMA

Üreticileri desteklemeyi sürdüreceklerini ve kırsal kalkınma projelerine ağırlık vereceklerini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, şöyle konuştu:
“Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'nın tüm ilçelerinde, tüm hayvan sahibi üreticilerimize tohum dağıtımı yapıyoruz. Tohumlarımızı, dışarıdan almak yerine, bir devlet kuruluşu olan özellikle TİGEM'den aldık. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz kooperatifleşirlerse, kazandıkları bu yeni tüzel kişilik sayesinde daha kolay destek ve yardım alabilecekler” dedi. 

Adaletli olması açısından tohum dağıtımını hayvan sayısına göre belirlediklerini ifade eden Özden, “Hayvan sayısı az olana az, çok olana çok tohum dağıtımı yapıyoruz. Ankara genelinde 2 bin çiftçiye yaklaşık 204 ton Macar Fiği dağıtacağız” dedi.

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ÇİFTÇİ DESTEKTEN MEMNUN  

Yem bitkisi tohumunu daha önceki yıllarda ektiğini anlatan Polatlılı çiftçi Fahri Gökdemir, “Bu bitkiden çok memnun kaldık. Çok iyi verim aldık. Hayvanlar bu bitkiyi iştahla yiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz” derken, hayvancılıkla uğraşan Dursun Türkan adlı bir başka çiftçi de, “İlk kez ekeceğim. Araştırdım, hayvanlar için çok faydalı, verimli ve besleyici bir yem bitkisi olduğunu öğrendim. Başkan Yavaş'a bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Kırsal bölgelerde geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayanların bu desteklere ihtiyacı olduğunu vurgulayan İsmail Uğurlu ise, Başkan Yavaş'ın bu tür destekleri artırarak devam ettirmesini istedi.

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