Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü 10 kadın şoför istihdam edecek

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu ulaşıma araçlarında 10 kadın otobüs şoförü istihdam etmek üzere sınav açtı.

İstihdam için EGO’ya başvuran 10 Başkentli kadın sürücü adayı, sözlü ve uygulamalı sınavda ter döktü.



TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI KADINLARA EMANET



Önce sözlü sınava tabi tutulan adaylar, EGO 5. Bölge alanında manevra ve sürüş teknikleri konusunda uygulamalı sınava tabi tutuldu.



EGO Komisyon yetkilileri tarafından değerlendirilen sınavda başarılı olan adayların ileri sürüş teknikleriyle ilgili test sürüşlerinden geçeceğini belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, kadın sürücü adaylarına seslenerek, şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla 10 kadın sürücü almak için bu sınavı tertipledik. Ankara’nın caddelerine bayan zarafetini taşıyarak, farklı yaklaşımlarla ilerlemek istiyoruz. Bu sürecin EGO’ya ve de sınava katılan arkadaşlara hayırlı olmasını diliyorum. İlerde otobüs sayısını artırabilirsek şoför sayısını da artırmak istiyoruz. Buradaki heyecanınızı paylaştığımız için ayrıca çok mutluyuz.”

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR



Sınava katılan sürücü adayı Defne Durusu duygularını, “İlk kez otobüs şoförü olarak başvurdum. Otobüs şoförlüğüne ilgim büyük. Bu konuyla ilgili dersler aldım. Ailemin bu iş başvurusundan haberi yok. Eğer işe alınırsam aileme sürpriz olacak” sözleriyle dile getirirken, Fadime Özaslan, “Bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Büyük araç sürmeye çok meraklıyım. Kadınlara böyle bir iş imkanı sağladığı için Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.



Kadınların otobüs şoförlüğünü hiç zorlanmadan yapabileceğini, Büyükşehir Belediyesi’nin toplumsal ayrımcılığın önüne geçen bu anlayışını desteklediğini vurgulayan Burcu Güvercin adlı bir başka sürücü adayı da, “Kadınların her işin üstesinden gelebileceğine inanıyorum. Bu imkanı bize verdiği için özellikle Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.