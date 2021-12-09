Büyükşehir Belediyesi ekipleri başkentin dört bir yanında kış bakım çalışmaları başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan asansör, yürüyen merdiven ile yaya üst geçitlerinde kışa hazırlık bakım ve onarım çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkent’in dört bir yanında kış bakım çalışmaları başlattı.

Asansör ve yürüyen merdivenlerin genel bakım ve onarımı kadar, üst geçitlerde de temizlik ve boyama çalışması gerçekleştiren ekipler ayrıca yağışlı havalarda su birikintileri oluşmaması ve olası su taşkınlarının önlenmesi amacıyla mazgal ve ızgaralarda biriken atıkları da tazyikli su, vidanjör ve su tankerleri ile temizliyor.

SON 1 AYDA BİN 516 MAZGAL VE BİN 200 IZGARA ATIKLARDAN TEMİZLENDİ

Kent Estetiği Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde bulunan alt ve üst geçitler ile ANKARAY ve Metro’daki yürüyen merdiven ve asansörlerin bakım onarımı için 7/24 mesai harcıyor.

Son bir ay içinde bin 516 mazgal ve bin 200 ızgaranın atıklardan temizlendiğini, bu yıl içinde ise toplam 20 adet yaya üst geçidinin boya ve bakım işlemlerini tamamladıklarını belirten Kent Bakım Onarım Şube Müdürü Mustafa Ertok, devam eden çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Sayın Mansur Yavaş başkanımızın talebi doğrultusunda Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı olarak tasarruf ve verimliliği esas alan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kış hazırlıklarımızı neredeyse tamamladık. Bu kapsamda Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda bulunan 3 adet yaya üst geçidinin bakım, onarım ve boya işlemlerini en ivedi biçimde vatandaşlarımızın hizmetine sokmak için 7/24 esasına göre çalışmaktayız. Bünyemizde bulunan 475 asansör ile 367 yürüyen merdivenin ağır bakım ve revizyon işlemlerini de bir ay içinde tamamladık. Bu işlemlerden sonra mavi ve yeşil etiketlerimizi de alarak vatandaşlarımız için daha güvenli hâle getirdik. Protokol yolu üzerinde bulunan 17 adet üst geçidimizin de gerekli bakım, onarım ve boyama işlemlerini en kısa zamanda gerçekleştireceğiz.”