Büyükşehir Belediyesi Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıtacak

Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Salı günü “Sevgi Engel Tanımaz” temasıyla düzenleyeceği sergi, eğlence ve yemek programına ev sahipliği yapacak.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Engelli Hizmet Merkezi’ne kayıtlı olan ihtiyaç sahibi 4 engelli üyeye, yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye edecek. Akşam saatlerinde Hizmet binasında yemek organizasyonu ile engelli vatandaşları bir araya getirecek olan Büyükşehir Belediyesi, yemeğe katılmak isteyen engelli vatandaşlar için Gençlik Parkı’ndan saat 16.00’da otobüs kaldıracak.

ETKİNLİK İÇİN EGO OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ OLACAK



Büyükşehir Belediyesi ayrıca Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu’nda düzenlenecek etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için 3 Aralık Pazartesi günü saat 12.30’da şu üç noktadan ücretsiz asansörlü otobüs servis hizmeti verecek:

-Sincan Harikalar Diyarı Engelliler Hizmet Merkezi

-Elvankent Aile Yaşam Merkezi

-Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi