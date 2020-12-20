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Büyükşehir Belediyesi, esnafa desteğini sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in 4 noktasında taksimetrelerini kalibre ettirmeye gelen 7 bin 700 taksici esnafını yalnız bırakmadı.
Büyükşehir Belediyesi, esnafa desteğini sürdürüyor

Ankara Zabıtası, sabahın erken saatlerinden itibaren taksimetrelerini kalibre ettirmek için uzun kuyruklar oluşturan taksici esnafına su, çay ve çorba ikramında bulunarak, hijyen seti dağıttı. Pandemi sürecinde hijyen desteğine devam eden Büyükşehir Belediyesi taksileri ayrıca dezenfekte etti.  

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Kalibrasyon işleminin uygulandığı Altındağ İskitler, Seçim Sokak, Yenimahalle Tazminat Caddesi ve Yayın Sokak’ta bulunan taksiler Büyükşehir Belediyesi BELPLAS A.Ş. ekipleri tarafından ayrıca dezenfekte edildi.

Altındağ İskitler'de taksici esnafına yönelik hijyen desteği çalışmalarını yerinde takip eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Cuma akşamından pazar akşamına kadar Ankara'da 4 ayrı noktada 7 bin 700 taksiye taksimetre ayarı yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sokağa çıkma kısıtlamasında taksici esnafımız için neler yapabileceğimizi düşündük. Taksimetrelerini ayarlatmaya gelen esnafımızın araçlarını dezenfekte ediyoruz, kurulan çadırlarda çay, su ve çorba gibi ikramlarda bulunuyoruz. Dezenfektan ve maske dağıtıyoruz. Her zaman olduğu gibi esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu sayede de hemşehrilerimizin sağlığına katkıda sunabileceğimizi düşünüyoruz."

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak da Büyükşehir Belediyesinin pandeminin ilk gününden itibaren her türlü hijyen desteğini sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:
“Taksilerimize taksimetre ayar işlemine başladık. 4 ayrı noktada bize her türlü lojistik desteği veren, esnafımıza maske, dezenfektan desteği sunan ve araçlarımızın dezenfekte edilmesini sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve tüm ekibine teşekkür ederiz.” 

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ESNAFTAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR
Başkent’te alınan önlemlerle esnafa yönelik desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden taksici esnafı ise memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:    
-Ali Çatıkkaş: “Halk sağlığı için büyük önem arz eden şeffaf panelleri ücretsiz olarak taksilerimize uygulayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediyesine ve verdiği hijyen desteğine çok teşekkür ederiz.”  
-Sinan Ünsal: “Sabahın erken saatlerinde sıra beklerken verilen bu hizmetler biz taksicilere bir güzelliktir. Çorbamızı, çayımızı ikram ediyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.”
-Efrail Özgü: “Dezenfektan ve maske verildiği gibi araçlarımızın içini dezenfekte edip ellerinden geleni yaptılar. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz.”

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