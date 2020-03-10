  • BIST 101.063
  • Altın 328,064
  • Dolar 6,1497
  • Euro 6,9505
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 4 °C
»

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'te satılan süte indirim geldi

Halk Süt fiyatlarında 1 TL’lik indirime gittiklerini açıklayan Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak, “3 litrelik Halk Süt fiyatını 14,5 TL’den 13,5 TL’ye düşürdük” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'te satılan süte indirim geldi

Aracıları ortadan kaldırarak üreticilerden doğrudan temin edilen ürünleri daha uygun fiyattan vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 3 litresi 14,5 TL’den satılan Halk Süt’ün fiyatını 13,5 TL’ye düşürdü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla hayata geçirilen Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında Başkent’in kırsal bölgelerinde besicilik yapan üretici kooperatiflerinden temin edilen günlük sütler, Halk Ekmek Satış Mağazalarının raflarında yerini aldı.
 
BAŞKENTLİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Vatandaşların sağlıklı süte ulaşımını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak, süt fiyatının düşmesiyle Halk Süt’e talebin daha da arttığını söyledi.

Başkentlilerin fikirlerini ve taleplerini dikkate aldıklarını ve yeni çalışmalara imza atmayı sürdüreceklerini belirten Mızrak, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Üreticiler kadar tüketicilerin de ekonomisine büyük destek sağlayacak bir proje bu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Başkent ekonomisinin canlanmasına yönelik çalışmaları hızlandırmamız yönünde talimat verdi. Bu talimat doğrultusunda kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilerden aldığımız sütü tüketicilerle buluşturmaya başladık. Başlangıçta sütü Atatürk Orman Çiftliğinden temin ediyorduk. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Ankara bölgesinde besicilik yapan üretici kooperatiflerden süt ve süt ürünlerini almaya karar verdik. Üreticiler birliğinden almadan önce 3 litrelik günlük pastörize sütü 14,5 TL’den satıyorken şimdi 13,5 TL’den satıyoruz.”  

yns_2122.jpg

Vatandaşların özellikle de çocukların tükettiği temel gıda maddelerinin başında yer alan süt fiyatına indirim yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Mızrak, “Tüketiciler bu indirimli fiyattan çok memnun oldu. Hatta yılbaşından sonra süt satışlarımızda yüzde 60 civarında artış gözlemledik. Yeni fiyat politikasıyla hem üreticilere destek olmuş olacağız hem de tüketici daha kaliteli ve daha ucuz ürün tüketmiş olacak” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek günlük sütleri;
-Gimat,
-Gökkuşağı,
-Büyükşehir Belediyesi,
-Dışkapı,
-Mithatpaşa,
-Atlantis ve
-ASKİ Fabrika Satış Mağazalarında tüketiciyle buluşturuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölbaşı'nda kadınlara özel spor merkezi açıldı10 Mart 2020 Salı 00:56
  • Cansuyu Derneği Liberya’nın kurak bölgelerinde 22 temiz su kuyusu açtı09 Mart 2020 Pazartesi 04:51
  • Mamak Kutludüğün'e Bilim ve Sanat Merkezi açıldı09 Mart 2020 Pazartesi 04:20
  • Keçiören'de oyun alanları dezenfekte ediliyor09 Mart 2020 Pazartesi 03:48
  • Büyükşehir'den yeni icat AS-TA-MA09 Mart 2020 Pazartesi 03:12
  • Altındağlı kadınlar çocuklara kendi elleriyle ördükleri atkı ve bereleri hediye ettiler09 Mart 2020 Pazartesi 02:09
  • Etimesgut Belediyesi'nden 50 bin çocuğa görme ve dil taraması09 Mart 2020 Pazartesi 01:07
  • Siteler esnafı İzmir Mobilya Fuarı'na katıldı07 Mart 2020 Cumartesi 10:35
  • Sincan Belediyesi engelli vatandaşlar için birçok aktivite düzenliyor07 Mart 2020 Cumartesi 04:41
  • Mamak'ta yüzlerce insan Mehmetçik için tek yürek oldu07 Mart 2020 Cumartesi 03:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti